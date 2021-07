Trauten sich in Dänemark: Claudelle Deckert und Peter Olsson

Im Mai 2020 trennt sich "Unter uns"-Darstellerin Claudelle Deckert von ihrem damaligen Mann. Vor wenigen Wochen verlobt sich die 47-Jährige mit ihrem neuen Freund. Auch mit der Hochzeit kann es den beiden offenbar nicht schnell genug gehen. Sie sind bereits verheiratet.

Schauspielerin Claudelle Deckert und ihr Freund Peter Olsson haben sich das Jawort gegeben. Die 47-Jährige verkündete auf ihrer Instagram-Seite, dass sie und ihr Partner sich in Kopenhagen getraut hätten. "Ich bin die glücklichste Frau der Welt", erzählt die "Unter uns"-Darstellerin in einer Instagram-Story. Kurz darauf kommt ihr Ehemann ins Bild und sagt: "Und ich bin der glücklichste Mann auf der Welt."

Deckerts Tochter Romy, mit der die Schauspielerin kürzlich gemeinsam im "Playboy" zu sehen war, blieb der Trauung allem Anschein nach fern. In weiteren Instagram-Storys sind nur die Schauspielerin und ihr "Schnucki" zu sehen, wie sie ihren frisch Angetrauten mehrfach nennt. Gemeinsam sitzen sie in einem Restaurant gegenüber vom Standesamt und stoßen auf die Vermählung an.

Dass sich das Paar in Dänemark traute, hat übrigens einen ärgerlichen Grund: die deutsche Bürokratie. "Die deutschen Behörden wollten uns nicht verheiraten, sie haben uns eine Hürde nach der anderen in den Weg gelegt", erklärte die frisch Vermählte. Details nennt sie allerdings nicht - denn sie habe "nur böse Wörter dafür". Deshalb seien sie ins regnerische Kopenhagen ausgewichen.

"Ich brauche ihn nicht, ich will ihn"

Im Juli 2020 hatten Olsson und Deckert ihre Beziehung öffentlich gemacht - im Mai 2021 folgte dann der Heiratsantrag. Dass der 59-jährige Olsson der Richtige ist, scheint Deckert schon länger gewusst zu haben. "Ich brauche ihn nicht, ich will ihn", stellte sie Ende Mai unmissverständlich klar, als sie gegenüber RTL-"Exclusiv" ihre Verlobung bekannt gab.

Im Juli 2020 waren die beiden mit ihrer Beziehung an die Öffentlichkeit gegangen. Lockeren Kontakt hatten sie jedoch schon seit 2013. Als Olsson im April 2020 an Corona erkrankte und ins Krankenhaus kam, wurde der Kontakt intensiver. Deckert trennte sich im Mai dann von ihrem Ehemann, mit dem sie sieben Jahre zusammen war. Aus einer früheren Beziehung hat sie die 23-jährige Romy.