Moderator Daniel Aminati durchlebt derzeit einiges. Er heiratet und bekommt sein erstes Kind, muss aber auch den Tod seiner Schwester verkraften. Nun erhält er die nächste Hiobsbotschaft: Seine Frau hat Hautkrebs, der bereits gestreut hat.

Einmal mehr meint es das Schicksal mit Daniel Aminati und seiner Familie nicht gut. Wie der TV-Moderator auf seiner offiziellen Instagram-Seite mitteilte, wurde während einer Routineuntersuchung bei seiner Frau Patrice Eva ein "bösartiger (schwarzer) Hautkrebs" diagnostiziert, "der bereits Metastasen gebildet hat". Patrice Eva habe sich schon einer OP am Hals unterzogen, berichtet der 49-Jährige.

Der Eingriff, bei dem der Tumor und einige Lymphknoten entfernt worden seien, sei zwar "gut verlaufen", so Aminati. Dennoch sei der Leidensweg seiner Frau noch lang. "Leider muss Patrice nun weitere Behandlungen und eine langwierige intensive Immuntherapie über sich ergehen lassen. (...) Die nächsten Monate werden herausfordernd, aber bei aller Ungewissheit, wissen wir: Wir haben uns - und das erfüllt uns mit Dankbarkeit", erklärt der Moderator.

In der Kommentarspalte drücken zahlreiche Prominente ihre Bestürzung aus und senden Genesungswünsche. Kunstturner Fabian Hambüchen wünscht "alles Gute, viel Kraft und Zusammenhalt in dieser Zeit". Model Papis Loveday schreibt: "I am so sorry. Ich wünsche ihr viel, viel Kraft."

"Unglaublich tapfer"

Aminati postete auch mehrere Bilder auf seinem Instagram-Account. Eines davon zeigt Patrice Eva im Krankenhausbett, an ihrem Hals befindet sich ein großes Pflaster. Auf einem weiteren ist zu sehen, wie sie sich offenbar kurz nach der OP schon wieder liebevoll um Töchterchen Charly Malika Aminati kümmert. "Unglaublich tapfer" und mit einer "bewundernswerten Zuversicht" gehe seine Frau mit der schweren Situation um, schreibt Aminati.

Die beiden waren erst im August des vergangenen Jahres das erste Mal gemeinsam Eltern geworden. Im April zuvor hatten sie sich nach mehrjähriger Beziehung das Jawort gegeben.

Nur zwei Wochen vor der Geburt von Charly Malika ereilte Aminati aber schon einmal ein Schicksalsschlag. "Das Herz meiner mittleren Schwester Deborah hat in der Nacht zum 3. August 2022 aufgehört zu schlagen", teilte er damals bei Instagram mit. Sie sei nur 46 Jahre alt geworden.

Er habe am Abend vor ihrem Tod noch mit seiner Schwester telefoniert, schrieb Aminati. Ein Freund habe Deborah morgens leblos gefunden und in ein Krankenhaus gebracht. Sie habe aber nicht wiederbelebt werden können und sei "nach jahrzehntelangem exzessivem Alkoholkonsum" gestorben.