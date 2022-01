Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Nach den Schauspielerinnen Tina Ruland und Anouschka Renzi werfen weitere Kandidaten und Kandidatinnen ihren Hut in den Ring des Dschungelcamps. So werden nun drei neue Namen publik.

RTL hat weitere Teilnehmer und Teilnehmerinnen für die 15. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" bestätigt. So sind ab dem 21. Januar in Südafrika auch der ehemalige "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Darsteller Eric Stehfest, "Prince Charming"-Kandidat Manuel Flickinger und Reality-TV-Star Christin Okpara offiziell mit von der Dschungelcamp-Partie.

Okpara, die sich selbst als "kleiner Terrorteufel" bezeichnet, kündigte schon mal an, was ihre Mitstreiter nicht von ihr erwarten dürfen: "Ich mag so eine Gruppendynamik nicht."

Flickinger freut sich unterdessen auf Mitcamper Harald Glööckler. Von dem Designer ist er offenbar ein großer Fan.

"Ein Mann, der nie geweint hat"

Eric Stehfest wiederum könnte seine emotionale Seite in der Show zeigen: "Ich war in der Vergangenheit ein Mann, der nie geweint hat. Das hat sich auch so ein bisschen geändert", verrät der Schauspieler. Wenn er seine Kinder nicht um sich habe, setze das große Vermissen ein, so der zweifache Vater. Mit seiner Frau Edith hat er Kinder im Alter von fünf und eins.

Neben Stehfest, Flickinger, Okpara und Glööckler sind auch Sänger Lucas Cordalis und "Bachelorette"-Kandidat Filip Pavlovic schon länger als Dschungelcamper bekannt. Vor Kurzem wurde zudem bestätigt, dass auch die Schauspielerinnen Tina Ruland und Anouschka Renzi mit von der Partie sind.

In elf Tagen geht es los

Insgesamt werden zwölf Kandidaten und Kandidatinnen an der Show teilnehmen, die in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht in Australien, sondern in Südafrika stattfindet.

Sonja Zietlow und Daniel Hartwich werden wieder moderieren. Auch Dr. Bob darf natürlich nicht fehlen. Er wird die Promis erneut auf die Dschungelprüfungen vorbereiten.

"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" startet am 21. Januar um 21.30 Uhr bei RTL. Das Finale geht am 5. Februar über die Bühne, ehe sich die Stars am 6. Februar noch einmal zu einem "großen Wiedersehen" treffen. Die Show ist auch auf RTL+ abrufbar.