Nach Blitzhochzeit in Las Vegas Das steht in der Bennifer-Heiratsurkunde

Mit 20 Jahren Verzögerung können sich Jennifer Lopez und Ben Affleck über ihr gemeinsames Happy End freuen. Seit rund zwei Wochen sind die beiden Hollywood-Stars bereits verheiratet. Nun taucht in den US-Medien ihre offizielle Heiratsurkunde aus Las Vegas auf.

Am 17. Juli 2022 haben sich Ben Affleck und Jennifer Lopez in der berühmten Little White Wedding Chapel in Las Vegas das Jawort gegeben. Jetzt veröffentlichte das US-Promiportal "TMZ" die dazugehörige offizielle Heiratsurkunde des Hollywood-Traumpaares.

Neben Ort und Datum der Hochzeit sind darin natürlich auch die bürgerlichen, vollen Namen der beiden und der des zuständigen Pastors zu lesen. Ryan Wolfe traute also Benjamin Geza Affleck und Jennifer Lopez. Aus dem Dokument geht ebenfalls hervor, dass J.Lo ab sofort den Namen Jennifer Affleck führen möchte.

Jennifer Lopez hatte die Vegas-Hochzeit nur wenige Stunden nach der Zeremonie bekannt gemacht. Nach seiner Hochzeit wurde das Paar in Paris gesichtet, wo die beiden offenbar kurze Flitterwochen verbrachten. Zuletzt wurde bekannt, dass Ben Affleck und Jennifer Lopez eine große Hochzeitsparty planen sollen. Das Fest soll irgendwann in den nächsten Wochen auf Afflecks Grundstück in Riceboro im US-Bundesstaat Georgia stattfinden.

Pastor Wolfe hatte Ende Juli bereits einige Details über die Blitzhochzeit des Hollywood-Traumpaars verraten. Demnach sei ihm bis kurz vor der Trauung nicht aufgefallen, dass es sich bei ihnen um Ben Affleck und Jennifer Lopez handelte. "Ich habe sie nicht sofort erkannt. Vor allem, weil ich nicht erwartet habe, sie zu sehen", sagte er. Erst als er Affleck den Weg zur Toilette gezeigt habe, wo dieser sich umziehen wollte, habe es bei ihm Klick gemacht.

Wunsch nach "ganz normaler Hochzeit"

Affleck soll ihm versichert haben, dass er keinen schicken Umkleideraum brauche. "Und dann hat es mich plötzlich getroffen. Ich dachte: 'Das ist Ben Affleck! Das ist Ben Affleck!'" Er habe sich Mühe gegeben, nicht nervös oder überwältigt zu wirken, "aber es war schwer".

Trotz Hollywood-Status habe das Paar angegeben, "nur eine ganz normale Hochzeit" zu wollen. Den Gang schritt Lopez zur regulären "Here Comes the Bride"-Prozession entlang, in einem schulterfreien Kleid des libanesischen Designers Zuhair Murad und mit einem Brautstrauß. Affleck trug einen weißen Smoking mit einem Anstecker. Für die Zeremonie hatten die beiden ihre eigenen Gelübde vorbereitet. "Sie hatten ihre eigenen Worte und es waren schöne Worte füreinander", verriet Wolfe über den "emotionalen Moment" der Trauung. Und weiter: "Man kann definitiv die Liebe sehen, die sie füreinander haben."

Die Hochzeit in Las Vegas fand nur im kleinsten Kreis statt und war mehr oder weniger spontan und ungeplant. Zu Gast waren offenbar nur J.Los 14-jährige Tochter Emme und Afflecks ein Jahr jüngere Tochter Seraphina. Warum die restlichen Sprösslinge - Emmes Zwillingsbruder Max und Afflecks Kinder, die 16-jährige Violet und der sechs Jahre jüngere Samuel - nicht anwesend waren, ist nicht bekannt.

Jennifer Lopez und Ben Affleck lernten sich 2001 bei gemeinsamen Dreharbeiten kennen. Im November 2002 verlobten sie sich, trennten sich jedoch im Jahr 2004. Affleck heiratete 2005 seine Kollegin Jennifer Garner, mit der er seine drei Kinder hat. 2018 folgte die Scheidung. 2004 heiratete Lopez schließlich den Sänger Marc Anthony, mit dem sie ihre Zwillinge hat. Ihre Beziehung ging 2014 auseinander. Seit vergangenem Sommer sind Affleck und J.Lo wieder ein Paar, im April 2022 verlobten sich die beiden.