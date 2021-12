Stille Nacht, hässliche Nacht - David Beckham hat sich offenbar vorgenommen, die Weihnachtszeit besonders stillos zu verbringen. Doch ausgerechnet seiner sonst so modebussten Frau Victoria gefällt das. Das ist aber auch kein Wunder.

"Ugly Christmas Sweater" - längst hat sich dieser Trend, den möglichst hässlichsten Weihnachtspullover von allen aufzutragen, verselbstständigt. Die Initialzündung dafür liegt sogar schon ganze 20 Jahre zurück. Damals glänzte Colin Firth als Marc Darcy im Streifen "Bridget Jones - Schokolade zum Frühstück" in einem besonders scheußlichen Rentier-Oberteil. Spätestens seit dieser Filmszene ist das Finden und Tragen noch absurderer Kreationen zu einer Art sportlichen Herausforderung geworden.

Die Mutter aller "Ugly Christmas Sweater"? Colin Firth in "Bridget Jones - Schokolade zum Frühstück". (Foto: imago images/Mary Evans)

2021 ist offenbar auch David Beckham bereit, sich dieser zu stellen. Jedenfalls postete er auf seiner Instagram-Seite ein Foto, das ihn in einem knallblauen Pullover zeigt, der mit Piktogrammen in der Form von Eisblumen übersäht ist. An seiner Seite ist seine Frau Victoria zu sehen. Auch sie trägt ein weihnachtlich angehauchtes Shirt, lehnt sich an ihren Mann an und präsentiert ein Siegeszeichen in Richtung Kamera.

"Spice World"

Die Hauptperson in dieser Szene ist aber doch David Beckham. Davon zeugt auch, dass Gattin Victoria nicht nur diesen Schnappschuss ebenfalls auf ihrer Instagram-Seite postete, sondern zudem noch ein Bild, das den ehemaligen Fußball-Star allein in seiner vollen Pulli-Pracht zeigt.

"Nun, das ist ein Weihnachtspulli, Herr Beckham!", jubelt die Modedesignerin. Nun, der Grund, weshalb die eigentliche Fachfrau für Stil von dieser Abscheulichkeit so begeistert ist, liegt auf der Hand. Schließlich steht neben den Eisblumen noch ein weiterer Aufdruck im Mittelpunkt des Oberteils. Auf der Brust prangen eine Weltkugel und dazu der Schriftzug "Spice World".

Kann man kaufen, muss man aber nicht

Mit anderen Worten: David Beckham zollt mit seinem Aufzug der Ex-Band seiner Frau Tribut. "Ja, ich bin ein Fan", lautet dementsprechend sein Kommentar zu der Aufnahme. Und auch wenn Victoria Beckham nicht mehr mit den Spice Girls auf Tour gehen möchte, scheint ihr Herz dann doch noch für ihre ehemalige Girlgroup zu schlagen.

Natürlich absolvierte das Paar seinen Auftritt nicht ganz uneigennützig. "Weihnachtspullis jetzt erhältlich", schreibt David Beckham zu seinem Post. Und tatsächlich kann das gute Stück für schlappe 65 Euro auf der Webseite der Spice Girls erworben werden. Wer also noch auf der Suche nach einem besonders hässlichen Weihnachtspulli ist … nutzen Sie Ihre Chance!