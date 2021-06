2006 gehört David Odonkor zu den Protagonisten des "Sommermärchens" bei der Fußball-WM in Deutschland. Später macht er als Teilnehmer von Reality-TV-Formaten Schlagzeilen. Nun gibt es eher unerfreuliche News von ihm: Seine Ehe ist am Ende.

Nach über 15 Jahren Beziehung haben sich David und Suzan Odonkor getrennt. Sie hätten sich dazu entschieden, in Zukunft getrennte Wege zu gehen, sagte der 37-jährige Ex-Fußball-Nationalspieler der "Bild"-Zeitung.

2006 war sie sein größter Fan. (Foto: Imago)

Obwohl sie nun kein Paar mehr seien, stünden sie sich mit Liebe und Respekt gegenüber, versicherte Odonkor zugleich. "Wir haben wundervolle 15 Jahre gemeinsam gehabt und eine wundervolle Tochter, für die wir auch immer gemeinsam da sein werden", fügte er an.

Das Paar hatte sich 2005 kennengelernt und schon ein Jahr später geheiratet. 2008 kam Tochter Adriana auf die Welt. Für Odonkors Karriere beim Fußballclub Betis Sevilla wanderte die Familie zeitweise nach Spanien aus.

Vom Fußballplatz zum Reality-TV

Odonkor hatte seine Fußballkarriere nach der Jahrtausendwende bei Borussia Dortmund begonnen, ehe er ab 2006 fünf Jahre lang in Spanien kickte. Danach war er, vom Verletzungspech gebeutelt, noch bei mehreren kleineren Vereinen aktiv.

Im Gedächtnis bleibt Odonkor jedoch sicher vielen vor allem als Teil der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, der er von 2006 bis 2008 angehörte. Beim sogenannten "Sommermärchen" der Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland war er Teil der Mannschaft unter dem damaligen Teamchef Jürgen Klinsmann. Auch seine Frau Suzan jubelte ihm seinerzeit von der Tribüne aus zu.

Ab 2015 trat Odonkor wiederholt in diversen TV-Shows auf. So gewann er 2015 die dritte Staffel des Reality-TV-Formats "Promi Big Brother". 2017 nahm er mit seiner Frau an der RTL-Tanzshow "Dance Dance Dance" teil, wo das Paar den dritten Platz belegte. Erst im Januar 2021 sah man David und Suzan Odonkor auch bei "Promi Shopping Queen".