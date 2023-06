Als "Bachelorette" geht sie auf Liebessuche und wird - wenn auch auf Umwegen - tatsächlich fündig. Doch nicht nur ihre Hochzeit mit Johannes Haller sorgt für Aufsehen. Inzwischen ist Jessica Paszka, wie sie vor der Ehe hieß, auch Social-Media-Star und nun sogar Sängerin.

In gewisser Weise absolviert Jessica Haller, früher als Jessica Paszka bekannt, die klassische Reality-TV-Karriere. Erst nimmt sie 2014 beim "Bachelor" teil, ehe sie drei Jahre später selbst in die Rolle der "Bachelorette" schlüpft. Auch Formate wie "Promi Big Brother", "Promi Shopping Queen" oder "Let's Dance" stehen in ihrer Vita. Und dennoch gibt es ein paar Unterschiede zu so manchen Kolleginnen, die ebenfalls schon einmal unter die Rosenverteilerinnen gegangen sind.

Zum einen, dass man nach wie vor über sie spricht. So ist es ihr etwa gelungen, erfolgreich eine Social-Media-Präsenz aufzubauen mit mittlerweile mehr als 950.000 Followerinnen und Followern bei Instagram. Zum anderen, dass sie doch tatsächlich als "Bachelorette" die Liebe gefunden hat. Wenn auch auf Umwegen. Schließlich entschied sie sich in dem RTL-Format zunächst für Electric-Callboy-Schlagzeuger David Friedrich, mit dem sie auch ein paar Monate liiert war. 2020 aber kam sie dann mit Johannes Haller zusammen, den sie im Fernsehen noch als Zweitplatzierten nach Hause geschickt hatte. Ein Jahr später bekamen die beiden nicht nur eine gemeinsame Tochter, sie traten auch zusammen vor den Traualtar.

"Ich bereue nichts. Jeder hat seine Geschichte und meine ist nun mal diese und sie gefällt mir", sagt Jessica Haller mit Blick auf ihre "Bachelorette"-Erfahrung gegenüber ntv.de. Auch auf ihre Social-Media-Aktivitäten ist sie stolz, wenngleich ihr die Bezeichnung als "Influencerin" nicht wirklich behagt. "Dieses Wort ist leider so negativ behaftet. So schade, oder?", erklärt sie. Dabei liebe sie, was sie tue, zum Beispiel täglich mit ihren Instagram-Storys bis zu einer halben Million Menschen zu erreichen. "Das alles ist nicht selbstverständlich und ich schätze jeden einzelnen Follower seit Jahren", betont sie.

Sieg bei "Pretty in Plüsch"

Möglicherweise erreicht sie fortan sogar noch ein paar mehr. Denn Jessica Haller schickt sich an, unter die Sängerinnen zu gehen. Bereits im vergangenen Dezember veröffentlichte sie mit "Love Will Bring You Home" einen Weihnachtssong. Nun legt sie mit einer neuen Single samt zugehörigem Clip nach: "When The Lights Go Out".

Bevor die Ex-"Bachelorette" jetzt musikalisch das Licht ausknipst, musste bei ihr die Begeisterung für den Gesang aber erst einmal angeknipst werden. Passiert ist das nicht zuletzt durch die TV-Show "Pretty in Plüsch", an der Jessica Haller 2020 teilgenommen hatte. Mit der Unterstützung von Rockmusiker Henning Wehland verließ sie das Format prompt als singende Siegerin.

"Ich singe, seitdem ich klein bin, aber öffentlich war das eigentlich das erste Mal", erinnert sich Jessica Haller zurück. "Bei der Show hatte ich eigentlich auch schon abgesagt. Mein Mann hat mich dazu gebracht, doch mitzumachen. Er hat schon einen sehr guten Einfluss und ein gutes Gespür für Dinge, die mir guttun", macht sie ihrem Lebensgefährten an dieser Stelle gleich mal ein Kompliment. Johannes Haller sei es auch gewesen, der sie motiviert habe, Musik zu machen, weil er gesehen habe, wie sehr sie dabei aufblühe.

"Ich bin für alles offen"

Von Konzerten und Alben wolle sie zwar noch nicht sprechen, so Jessica Haller zu ntv.de. Dass ihre musikalische Reise aber weitergehen werde, sei sicher. "Ja, es wird neue Songs geben", sagt die 32-Jährige und ergänzt: "Ich bin für alles offen. Meinem Herzen und meiner Leidenschaft zur Musik werden nun keine Grenzen gesetzt. Ich werde mich komplett austoben und auch ausprobieren."

Erst einmal heißt es jedoch, die Veröffentlichung von "When The Lights Go Out" zu feiern. Auch wenn es keine fröhlichen Ereignisse waren, die Jessica Haller zu dem Song inspiriert haben. "Dieser Song spiegelt mein Leben in einer Zeit, in der es mir alles andere als gut ging. In einer Zeit, in der ich alles infrage gestellt habe, aber trotzdem den Mut und die Kraft nicht verloren habe, einfach weiterzukämpfen für das, was ich wirklich will", erläutert sie. Vielleicht sei das Lied auch "ein bisschen Therapie, offen über eine Zeit zu sprechen, die mir früher peinlich gewesen wäre".

Doch diese schwere Zeit liegt hoffentlich hinter ihr, auch wenn zuletzt einige Schlagzeilen über gesundheitliche Probleme bei Jessica Haller die Runde machten, die ihren Lebensmittelpunkt mit der Familie nach Ibiza verlegt hat. "Mir geht's gut, aber ich suche noch nach guten Ärzten, welchen ich mich anvertrauen kann. Die habe ich bisher noch nicht gefunden. Ich bleibe aber positiv, dass das bald klappt", sagt sie zu ntv.de. So positiv wie sie nun darauf blickt, als Sängerin durchzustarten.