Mit "Die Tribute von Panem" ist Hollywood mal wieder eine erfolgreiche Fantasy-Reihe geglückt, die ganz nebenbei auch Jennifer Lawrence zum Superstar machte. Als "The Ballad of Songbirds and Snakes" soll bald die Vorgeschichte im Kino erzählt werden. Den ersten Vorgeschmack gibt es schon jetzt.

Darauf haben die Fans sehnlich gewartet: Der erste Trailer zu "Die Tribute von Panem: The Ballad of Songbirds and Snakes" ist da. Der Clip zum Prequel der erfolgreichen Filmreihe mit Jennifer Lawrence feierte auf der Messe CinemaCon in Las Vegas seine Premiere.

Im Mittelpunkt der Vorgeschichte steht der junge Coriolanus Snow. Tom Blyth verkörpert den späteren Präsidenten von Panem, den in den Vorgängerfilmen Donald Sutherland spielte.

Blyth kommt in "Die Tribute von Panem: The Ballad of Songbirds and Snakes" eine besondere Rolle zu. Er soll sich als Mentor um die Kids kümmern, die in den mörderischen Spielen gegeneinander antreten - zum ersten Mal in der Geschichte der Hunger Games.

"Großartiger Mikrokosmos"

Zu seinen Schützlingen gehört Lucy Gray Baird, gespielt von "West Side Story"-Star Rachel Zegler. Sie verbeugt sich im Trailer elegant vor den Zuschauern. Diese Geste wird später Jennifer Lawrences Katniss nachahmen. Allerdings deutlich sarkastischer.

Überhaupt könnten Lucy Gray Baird und Katniss Everdeen nicht unterschiedlicher sein. "Sie ist eine solche Entertainerin", sagte Produzentin Nina Jacobson bei der CinemaCon über den Charakter. "Katniss ist das Gegenteil". Lucy Gray Baird sei "eine Frau, die es liebt und lebt, aufzutreten".

Jacobson fügte hinzu: "Der Gedanke, dass Katniss Everdeen mit dem Wissen über Lucy Gray und diesen Moment aufgewachsen ist, war einfach ein großartiger Mikrokosmos, der zeigt, wie viel Neuland wir betreten und wie sehr er in dem verwurzelt ist, was wir schon gesehen haben."

Auch Peter Dinklage ist dabei

Solche Aha-Momente soll es mehrere in dem Prequel geben. Im Trailer sehen Fans etwa einen gewissen Lucretius Flickerman, erster Moderator der Hungerspiele. Er ist ein Vorfahre des aus den "Panem"-Filmen bekannten Caesar Flickerman. Jason Schwartzman zeigt eine unheimliche Ähnlichkeit zu Stanley Tucci, der den Kommentator in den Lawrence-Filmen spielte.

Eine neue Figur ist Dekan Casca Highbottom. "Game of Thrones"-Star Peter Dinklage verleiht dem Miterfinder der Hungerspiele im Trailer eine diabolische Aura.

"Die Tribute von Panem: The Ballad of Songbirds and Snakes" soll am 16. November 2023 in die deutschen Kinos kommen.