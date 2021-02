Am 14. Februar verkünden Prinz Harry und Herzogin Meghan, dass sie zum zweiten Mal Eltern werden. Dieses Datum wählen sie nicht nur, weil Valentinstag ist. Auch Harrys Mutter Diana gab an einem 14. Februar bekannt, mit ihm schwanger zu sein. Steht also auch bereits der Name des Babys fest?

Am Abend des gestrigen Valentinstags gaben Prinz Harry und Herzogin Meghan bekannt, ihr zweites Kind zu erwarten. Mit einem Schwarz-Weiß-Foto aus ihrem Garten in Kalifornien untermalten sie die frohe Botschaft bei Instagram. Auf dem Bild ist Meghans Babybauch bereits deutlich zu sehen.

Der Grund dafür, dass die zwei so lange mit dieser Bekanntmachung gewartet haben, könnte sein, dass sie unbedingt den 14. Februar abwarten wollten. Denn an dem gleichen Tag vor 37 Jahren machte Prinzessin Diana öffentlich, mit Harry schwanger zu sein. Es war der 14. Februar 1984, als sich der heute 72-jährige Prinz Charles und die 1997 verstorbene Prinzessin Diana mit der frohen Kunde an die Öffentlichkeit wandten. Geboren wurde Harry dann am 15. September desselben Jahres.

Omid Scobie, Co-Autor der Harry-und-Meghan-Biografie "Finding Freedom", veröffentlichte bei Twitter ein Foto der damaligen Titelseite und schrieb dazu: "Es ist eine rührende Hommage der Sussexes, die aufregenden Neuigkeiten am Valentinstag bekannt zu geben. Vor genau 37 Jahren teilte Prinzessin Diana der Welt mit, dass sie mit Prinz Harry schwanger war."

Diana, Thomas oder Philip?

RTL-Royal-Experte Michael Begasse sprach in "Guten Morgen Deutschland" über erste Spekulationen hinsichtlich des Namens von Baby Nummer zwei. Bei den Buchmachern liegt offenbar Diana ganz weit vorn. "Jedes Mal. Und Thomas. Wenn ich den beiden was raten würde, dann würde ich ihnen empfehlen, das Kind vielleicht Liz zu nennen. Oder Lizzie. Das wäre ein schönes Geschenk für die Uroma", so Begasse. Elizabeth halten die Buchmacher für genauso wahrscheinlich wie Philip, den Namen von Harrys Goßvater, der am 10. Juni 2021 seinen 100. Geburtstag feiern wird. Dem britischen Wettanbieter "Corals" zufolge stehen auch die Chancen für Spencer und Albert gut. Außerdem im Rennen sind Alexandria, James, Alexander, Alfred, Charles und William.

Während Prinz Harry auf dem zur Bekanntgabe der Schwangerschaft veröffentlichten Foto ein Leinenhemd und eine dunkle Hose trägt, ist das Kleid von Meghan übrigens ein Designerstück. Verantwortlich dafür zeichnet ein Mann namens Wes Gordon. Der Amerikaner ist Kreativdirektor bei Carolina Herrera. Das cremefarbene Kleid soll schon während Meghans erster Schwangerschaft mit Baby Archie angefertigt worden sein. Nun aber trägt sie es erstmals öffentlich. Und so gratulierte auch der befreundete Gordon dem Paar. "Herzlichen Glückwunsch an Meghan Markle und Prinz Harry", schrieb er unter das Foto samt Engel-Emoji.

Es ist nicht das erste Mal, dass Meghan in Sachen Umstandsmode auf diese Marke setzt. Im Februar 2019 trug sie während ihrer Reise durch Marokko ein gemustertes blaues Kleid. Auch bei dieser Kreation handelte es sich um eine Maßanfertigung aus dem Hause Carolina Herrera.