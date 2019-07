Er hat es tatsächlich getan: Erstmals seit zwölf Jahren hat Dieter Bohlen ein neues Album eingespielt. Darauf zu finden sind viele seiner Hits, neu eingesungen von ihm persönlich. Bevor es am Freitag erscheint, feiert Bohlen schon einmal Weltpremiere - mit dem Video zu "Brother Louie".

Es ist ja nicht so, dass Dieter Bohlen nicht ausgelastet wäre. Da wären zum einen natürlich seine Juroren-Jobs bei "Deutschland sucht den Superstar" und "Das Supertalent". Zum anderen steht seine Tournee bevor, die im September startet.

Darüber hinaus gilt es, seine mittlerweile 1,3 Millionen Instagram-Abonnenten regelmäßig zu bespaßen. Ganz zu schweigen von seiner Arbeit als Produzent für andere Künstler.

Trotzdem hat sich der "Poptitan" jetzt doch hingesetzt, um nach zwölf Jahren wieder mal ein eigenes Album einzuspielen. Zwischenzeitlich sah es zwar so aus, als müsse der 65-Jährige das Vorhaben terminbedingt abblasen. Doch inzwischen steht fest: "Dieter Feat. Bohlen - Das Mega-Album" wird am Freitag erscheinen.

Weltpremiere bei RTL.de

Von "You're My Heart, You're My Soul" über "Midnight Lady" bis "We Have A Dream" - für das Album hat Bohlen zahlreiche Hits, die er einst für Modern Talking, Stars wie Chris Norman oder die DSDS-Kandidaten komponierte, neu aufgenommen. Und nicht nur das: Bohlen singt die Songs nun alle auch selbst.

Auch ein erstes Musikvideo wurde produziert - für die Neuinterpretation des Modern-Talking-Klassikers "Brother Louie". Der Clip feierte am Donnerstag um 17 Uhr bei RTL.de exklusive Weltpremiere. Doch auch bei n-tv.de können Sie ihn nun sehen.

Die Veröffentlichung seines Albums kann Bohlen selbst kaum noch erwarten, wie sein Instagram-Post am Donnerstagmorgen erahnen lässt. "Morgen ist meine CD, Box und Picture Disc endlich da", freut er sich in seiner Botschaft an seine Fans. Im zugehörigen Clip lässt er sich die verschiedenen Formate seines neuen Albums dann auch gleich mal im Restaurant servieren. In diesem Sinne: Bon Appétit!