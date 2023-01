Gigi wird zum Dschungel-Favoriten, Djamila erzählt von ihrer schrecklichen Kindheit in der DDR und Teamchefin Jolina beklagt die verlotterte Camp-Moral. Es werden wichtige Fragen übers Leben gestellt und irgendeiner soll sich wieder f****n. Tag 4 im Camp könnte zur Polit-Causa werden.

"Was machst du als erstes, wenn du zurückkommst ins Hotel?", möchte Djamila von Gigi, dem italienischen Hengst, bei der Nachtwache wissen. Der antwortet in seinem verbalen Staccato-Stil, direkt und ohne Umschweife: "Einen runterholen, schönes Video anmachen." Die beiden Lagerfeuer-Lümmler plaudern ein bisschen. Etwa darüber, wer wie, wo berühmt geworden ist: "Ah, sie hat ein CDU-Mensch gevögelt und wurde dann bekannt". Wir können wirklich nur hoffen, dass der 23-Jährige recht bald "keine Perle mehr hat". Dann geht er auch "in Politik." Hey, in Berlin wird gerade ein Posten frei!

Es folgen Fragen über das Leben: "Was hast'n du so gemacht? Haste 'nen Beruf gelernt? Willste mal wieder 'nen normalen Job machen?" Djamila, wie kannst du unseren Gigi bloß sowas fragen? Setz dem jungen Mann bloß keine Flausen in den Kopf! Nicht, dass der unserer TV-Republik wieder verlustig geht! Denn Tag 4 im Camp ist Gigi-Tag. Wieder schön die Haarsträhnen von Cecilia anknabbern und dann tatsächlich Sonja und Jan kurz vor der Dschungelprüfung anfurzen! Ja, Sie lesen richtig! Hat der einfach gemacht!

Das muss man aber auch verstehen! In Italien soll das gemeinsame Anfurzen sogar Tradition haben, erklärt Kulturattaché Cosimo. Wenn einer oder zwei sich sehen und sich dann quasi anfurzen, dann spreche das für "Emotion". Und überhaupt: Wenn die Blähung raus muss, muss sie raus. Pupsegal, wer da gerade vor einem steht! Auf Twitter ist man sich einig, dass das Gigi-Simpelchen, "einfach seit Tagen auf die dümmste Art und Weise die schlausten Sachen sagt."

Dschungelfans raten RTL bereits an, Gigis Gage unverzüglich zu verdoppeln. Der Mann liefere einfach ab. Das beweist er auch in der Dschungelprüfung, als er auf der Suche nach Sternen auf Knien durchs "Puppen-Graus" kraucht und Mitstreiterin Tessa astrein die Meinung geigt: "Voll anstrengend bist du! Ganzen Tag diese Stimme! Laber nicht!"

"Keine Gesprächskultur, keine Anpackmoral"

Mit sieben erspielten Sternen scharwenzeln die Prüflinge zurück ins Camp. Die Aktien stehen gut, dass es endlich mal mehr zu Beißen gibt. Als das Abendmahl verkündet wird, brennt Tessa allerdings erneut der Kittel. Weil Gigi sie von der Seite anpflaumt, möchte sie auf das Essen verzichten, Känguru-Schwanz isst sie sowieso nicht und obschon sie "nur noch Haut und Knochen ist", stürmt sie davon. "F*ckt euch einfach alle!"

Oder wie die anderen sagen: "Komplettes Drama. Es nervt halt auch extrem". Selbst dem gutmütigen Papis fliegt so langsam die Hutkrempe weg, dass es wegen Tessa "immer so eskalieren muss". Halten wir also fest: Es fehlt an "Gesprächskultur" im Camp. Zusätzliches Manko: "Anpackmoral" sei auch keine vorhanden. Teamchefin Jolina kann nicht begreifen, dass Küchenchef Papis auch noch abwaschen muss, während die anderen vollgefressen in ihren Kojen liegen. Hallo! Kann es sein, dass Ihr alle mal "wachgeklatscht" werden müsst?

Doch plötzlich, am vierten Tage, ist der heilige Lucas von den Toten auferstanden. Wie ein Gesalbter spricht er vor seinen Jüngern und erhebt schließlich das Wort gegen die Rädelsführerin: "Du bist nicht die Dschungelpolizei!" Sein Fazit: Alle sind erwachsen. Wer faul sein will, soll faul sein. Man kann niemandem verbitten zu pennen, auch nicht, wenn das Dschungelcamp verdreckt, den Bach runtergeht oder Cosimo sich vor lauter Kohldampf entscheidet, einfach seine Mitstreiter aufzuessen.

"Ich hatte nicht mal in der Schule ein Brot"

Diese gesetzlose Lotterwirtschaft im Camp geht auch Claudia gegen den Strich. Ohnehin sei die Gruppe sehr gespalten. Da gibt es das Team um "Zaubergirl" Jana und eben - die lästernden "Blonde-Girls" Claudia und Verena. Aber wir alle haben die Päckchen unserer Vergangenheit zu tragen. So berichtet Frau Effenberg von dem Bruch mit ihrer Schwester, einer Zahnärztin. Als solche sei sie so sauer gewesen, nicht die Pfeffis ihrer Nichte begutachten zu dürfen, dass sie bis zu ihrem Tod nicht mehr mit Claudia gesprochen habe. Von ihrem Neffen habe die Spielerfrau in einem ganz förmlichen Schreiben vom Ableben der Schwester erfahren. Dann wurde aber ein Medium konsultiert und seitdem gibt’s manchmal "Nachrichten aus dem Jenseits".

Dschungelcamp im TV "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" ist täglich um 22.15 Uhr bei RTL zu sehen, freitags bereits um 21.30 Uhr. Und natürlich ist die Sendung auch auf RTL+ abrufbar.

Tag 4 ist aber auch der Tag, an dem Djamila Markus von ihrer Vergangenheit erzählt. Sie sei es als Kind gewohnt gewesen, Hunger zu haben. Mit sechs Monaten kam sie in die Obhut ihrer Großeltern, beide Alkoholiker. Zu DDR-Zeiten habe sie Geld vom Staat erhalten, das Oma und Opa jedoch versoffen. "Ich hatte nicht mal in der Schule ein Brot." Der Zustand im Camp reiße alte Wunden auf, aber sie wolle für ihre Kinder stark sein.

Stark sein muss man auch, weil die Streithammel sich immer noch wegen des Bohnen-Beefs vom Vortag in den Haaren liegen. Papis spricht ein Machtwort: "Nicht streiten wegen Essen! Kinder sterben in Afrika wegen Essen und ihr streitet hier! Lächerlich! Kindergarten!"

Irgendwann an diesem bald schon verblassenden Tage setzen sich Djamila und Cosimo zur Schatzsuche ab. Gemeinsam stecken sie in einem Bienenkostüm, inklusive Stachel, um Luftballons zum Platzen zu bringen. Obschon die beiden aussehen, als hätten sie "die Kontrolle über ihr Leben verloren", liefern sie bombastisch ab. Der Schatz wird geborgen und ins Camp gebracht. Dennoch bleibt er verschlossen, weil sich die Gruppe - mal wieder - uneinig ist.

Was sonst noch geschah:

Die Hosen von allen werden weiter. Gigi frisst Cecilia die Haare vom Kopf und Tessa ist sehr anstrengend. So langsam aber findet man seine Favoriten und beginnt zu orakeln, wer in zwei Wochen im Finale sein könnte. Es sind - ganz klar - Gigi, Djamila und Cosimo. Sie haben Reality-TV verstanden. Sie denken nicht darüber nach, wie sie für die Außenwelt rüberkommen. Sie senden nicht aus Kalkül, sondern sind "real". Und ganz nebenbei sorgen sie damit auch noch für ziemlich gute Unterhaltung.

Zur nächsten Dschungelprüfung muss: "Zaubergirl" Jana.