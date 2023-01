Jan Köppen meistert seine Feuertaufe, Cosimos Leben ist gef*ckt und Tessa Bergmeier legt eine astreine Dauer-Konfro hin. Juhu! Das Dschungelcamp ist zurück und mit ihm die Erkenntnis: Englisch wird vollkommen überbewertet. Lesen Sie diesen Text nur, wenn sie - zumindest innerlich - "voll cute" sind.

"Wie soll man sich hier zurechtfinden? Ich finde mich nicht mal bei Ikea zurecht", sagt Djamila Rowe beim Betreten des Urwalds vollkommen orientierungslos und damit herzlich willkommen, liebe Trash-TV-Fans, und Vorhang auf für eine Manege voller Problembären. Lasset die 16. Dschungelspiele beginnen! Oder wie Bilderbuch-Proll Luigi "Gigi" Birofio sagen würde: "Hallo ich bin Gigi und ich mach Fernseher".

Endlich, nach drei langen Jahren des Darbens, dürfen die Camper wieder in Australien einreiten, das laut dem "Checker vom Neckar" Cosimo Citiolo "wie Köln, nur in Groß" ist. Dieser Auftakt ist natürlich auch die Feuertaufe von Hartwich-Nachfolger Jan Köppen, der sich nur eines wünscht: "länger im Amt zu bleiben, als ein durchschnittlicher RTL-Geschäftsführer". Der Gag ließe sich natürlich beliebig erweitern auf einige unserer Ministerinnen. Grüße gehen an dieser Stelle an Armee-Chefin Christine raus. Vielleicht sieht man sich ja schon sehr bald wieder, selbstverständlich auch dann bestimmt "im Heli".

Während die neuen Bewohner am anderen Ende der Welt schön gemütlich am weißen Strand eintrudeln und mit einer Vita vorgestellt werden, die sich ungefähr so liest wie ein Beipackzettel für wirklich schwere Medikamente, geht der erste Urwald-Homie leider beim Versuch einzureisen, schon verlustig. Aber, lieber Martin Semmelrogge, du kennst das Gesetz der Natur, Schwund ist immer! Dafür ist Djamila Rowe jetzt mit von der Partie. Außerdem: das Who is Who der deutschen Promis - eine, die mal um das Herz von Sommerhaus-Schreck Andrej Mangold gebuhlt hat, "ne Trulla aus'm Internet" oder NDW-Legende Markus, der große Philosoph, der schon 1982 vorhergesehen hat, dass die Benzinpreise mal durch die Decke gehen werden.

"I don't glaub this! Mein Leben ist gef*ckt"

Dschungelcamp im TV "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" ist täglich um 22.15 Uhr bei RTL zu sehen, freitags bereits um 21.30 Uhr. Und natürlich ist die Sendung auch auf RTL+ abrufbar.

Gerade eben durften wir noch mit Jana URKRAFT die australische Energie aufsaugen und von "Gigi" Birofio so wichtige Lebensmottos erfahren wie etwa, dass er gerne Bräunungsspray kauft, da gibt’s auch schon den ersten Bumms. Miesepetrige Ranger filzen die Campis - und hallo?! Cosimo versucht doch tatsächlich, einen halben Obststand in die neue Wald-Butze zu schmuggeln! Eine Banane steckt ausgerechnet in seinem Schritt. Schon klar! Man hatte sich ohnehin schwer gewundert.

Die Situation ist herrlich gereizt, und dass, obwohl ein Teil der Leutchen zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal weiß, dass einige von ihnen gleich aus einem Flugzeug aus über 3000 Metern hopsen müssen. Man wird für den Weg ins Camp in zwei Gruppen aufgeteilt. Die einen fliegen, die anderen flennen. Aber, hey, können wir bitte noch einen Augenblick innehalten und die "wunderwunderschöne Natur" genießen?

Die Erste, die sich in die Tiefe stürzt, ist Djamila. Später wird sie ihr Hops-Kollege "Gigi", der "so Sachen liebt, wo man kurz stirbt und dann doch lebt", loben und sagen: "Wow! Du hast keine Mimik gezeigt!" Darauf die Frau, die in ihrem Leben "viel Dreck gefressen hat", herrlich selbstironisch: "Das ist das Botox".

Gruppe zwei muss, um ins Camp zu gelangen, über ein Seil balancieren. Zwei Zentimeter unter den Schuhsohlen. Und dann nur noch der Abgrund oder um es mit Cosimos Empathie zu sagen: "I don't glaub this! Mein Leben ist gef*ckt."

Als sich alle endlich im Camp einfinden, trötet Frau Effenberg ob der sagenhaften Seil-Strapazen und Jana muss erstmal dringend ihre Kanäle suchen, um eine Verbindung zum Dschungel herzustellen. Wer die Schauspielerin im "Sommerhaus der Stars" gesehen hat, weiß, sie ist sehr liebevoll und "voll in ihrer eigenen Welt". Einige, wie Tessa finden das auch "voll cute" und würden sie deswegen auch immer "voll supporten". Wenn Jana sich aber mit all ihrer URKRAFT ein Nachtlager aussucht, hört der Spaß auf! Claudia Effenberg, "die Älteste", kann doch nicht in einer Hängematte pennen! "Erst macht'se einen auf Om-Lady, aber dann will'se hier oben das Bett haben", frotzelt die fast 99-Jährige hinter Janas Rücken.

Killer, Behindertenausweis und gebrochene Füße

Doch dann, fast wie aus dem Nichts, knallt's! Und zwar so mächtig gewaltig, dass man kaum hinterherkommt. Hier die Kurzversion, da müssen Sie jetzt durch: Tessa sagt, Cosimo habe in einem anderen TV-Format einst ihren Fuß gebrochen. Der findet, sie habe ihn dargestellt "wie einen Killer". Es folgen Sätze wie: "Ich hab doch gar nichts gesagt", "Aber du hast doch gesagt, dass ich gesagt habe..." Und sie sagen so unheimlich oft, wie was nicht gesagt wurde, und dann endlich in einem erleichternden Augenblick der Ruhe sagt kurz mal keiner mehr was. Dafür gibt es jetzt das Problem mit dem Behindertenausweis!

"Ey, behindert sagt man nicht!" Tessa meint, sie sei schwerbehindert, weil sie an einer "bipolaren Erkrankung" leide, Claudia Effenberg aber möchte auch ihr Recht einräumen dürfen, ebenfalls ihre temporäre Behinderung ob der langen Wanderung kundzutun, ohne hoffentlich "zu Laissez-faire mit dem Begriff umzugehen". Am Ende sind beide behindert.

Während Frau Bergmeier sich gefühlt mit allen anlegt, wird der einstige Nena-Checker Markus zum Team-Leader ernannt und die Mannschaft muss versammelt zur ersten Dschungelprüfung antanzen, wo sie für das Herunterwürgen von Ziegen-Anus, Schweinepenis und Bullenhoden fünf Sterne ergattert.

Dann, an diesem ersten Abend, als sich alle erschöpft und halbtot zu Bette legen und ihre müden Lider schließen, ertönt ganz leise eine Melodie. Es ist der Wind, das Rascheln der Baumkronen und der Gesang der Dunkelheit. Wenn RTL schlau ist, vertonen sie das Wiegenliedchen mit den Lyrics von Blitzbirne "Gigi": "I'm losing, when I'm kotzing."

Zur ersten Dschungelprüfung muss: Tessa, die Frau, die angeblich "von der ganzen Welt gehasst" wird.