"So was von geschieden" Dr. Dre ist nach Trennung in Feierlaune

So unterschiedlich kann es sein. Die einen - wie zum Beispiel gerade Fußballer Ilkay Gündogan - feiern mit Herzchen- und "I love you"-Ballons ihre Verlobung. Ein anderer jubelt in fetten, aufgeblasenen Lettern: "Divorced AF". Wer sich da so über seine Scheidung freut? Rapper Dr. Dre.

Es ist ein Bild, das Bände spricht. Rap-Mogul Dr. Dre sitzt lachend und mit ausgebreiteten Armen auf einem Sessel. Hinter ihm ist eine große, zum Teil durch einen Vorhang verdeckte Fensterfront zu sehen. Vor allem jedoch sind es die Luftballons im Rücken des 56-Jährigen, die zählen. "Divorced AF" lautet der Schriftzug, den sie bilden.

Mit anderen Worten: Dr. Dre dürfte "geschieden" sein. Und das ein für alle Mal und endgültig. Das Kürzel "AF" steht im Englischen für "as fuck". Alles in allem könnte die Ballon-Botschaft also mit den Worten "So was von geschieden" übersetzt werden.

Allerdings postete nicht Dr. Dre selbst das Foto, sondern der Songwriter Breyon Prescott. "Dr. Dre hat mir gerade mitgeteilt, dass es durch ist. Glückwunsch!", schrieb er dazu. Ob das Bild authentisch ist, konnte vorerst nicht verifiziert werden. Eine Anfrage der "Daily Mail" hierzu ließ Dr. Dre zunächst unbeantwortet. Allerdings macht die Aufnahme nicht den Eindruck, als sei sie manipuliert worden. Zudem gilt Prescott tatsächlich als Kumpel von Dr. Dre.

250.000 Euro Unterhalt im Monat

Der Rosenkrieg, den sich der Rap-Produzent mit seiner Ex Nicole Young geliefert hat, ist also mutmaßlich vorbei. 24 Jahre war das Paar verheiratet - doch die Trennung verlief außerordentlich schmutzig. Im Oktober machten etwa Schlagzeilen die Runde, Young habe ihrem Verflossenen zu einem denkbar fiesen Zeitpunkt Scheidungsunterlagen überreichen lassen - als Dr. Dre gerade auf dem Friedhof um seine gestorbene Großmutter trauerte.

Das Paar hatte 1996 geheiratet und bekam zwei gemeinsame Kinder. Dr. Dre gilt als einer der bedeutendsten Hip-Hop-Produzenten aller Zeiten und als Mentor von Stars wie Snoop Dogg, Eminem und 50 Cent. Zuletzt hatte es geheißen, er müsse Young nach der Trennung wohl umgerechnet rund 250.000 Euro Unterhalt pro Monat zahlen.

So platzt das Ehe-Glück an einer Stelle, während es anderer gerade gedeiht. Auch der deutsche Fußballer Ilkay Gündogan veröffentlichte soeben erst ein Foto, das ihn mit Ballons im Hintergrund zeigt. Dort allerdings ist zu lesen: "I love you." Denn Güdogan hat sich mit seiner Freundin Sara Arfaoui verlobt.