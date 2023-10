Man kann nicht gerade sagen, dass im "Sommerhaus der Stars" aktuell die Langeweile regiert - auch wenn Claudia Obert und ihr Max bereits ausgezogen sind. Nun könnte aber sogar noch einmal eine zusätzliche Schippe an Konfliktpotenzial obendrauf kommen. Demnächst ziehen drei weitere Paare ein.

Im "Sommerhaus der Stars" fliegen gerade mal wieder ordentlich die Fetzen. Ob es mit dieser Personalmaßnahme wohl anders wird? Wie RTL bekannt gab, ziehen demnächst drei neue Paare in TV-WG, darunter ein Prinz und eine Prinzessin, über die sich eingefleischte Reality-TV-Fans jetzt schon freuen dürften.

Das "Sommerhaus" in TV und Stream "Das Sommerhaus der Stars" ist immer dienstags um 20.15 Uhr bei RTL zu sehen. Die jeweils aktuelle Folge ist zudem bereits eine Woche vorher auf RTL+ abrufbar.

So geben sich unter anderem die "Princess Charming" von 2022, Hanna Sökeland, und ihre Partnerin Jessica Huber die Ehre. Beide lernten sich im vergangenen in der Vox-Dating-Show kennen und lieben. Seither sind sie ein Paar und entschieden sich diesen Sommer in München, Jessis Heimatstadt, zusammenzuziehen. Nun wagen sie sich gemeinsam auch ins "Sommerhaus der Stars".

Dana Feist trifft Ex Aleks

Wo Reality-TV ist, da ist auch Gigi Birofio - oder umgekehrt. Nach Teilnahmen an den Shows "Ex on the Beach" und "Temptation Island" holte er im diesjährigen RTL-Dschungelcamp nicht nur den zweiten Platz als Dschungelprinz hinter Djamila Rowe. Er machte seinem Schwarm Dana Feist auch eine hinreißende Liebeserklärung, deren Charme sie nicht widerstehen konnte. Seither sind die beiden ein Paar - und rechnen sich auch für das "Sommerhaus" gute Siegchancen aus. Pikant: Dana war 2019 bei "Love Island" mit Aleks Petrovic verbandelt, den sie nun wiedertreffen wird - jetzt allerdings mit Partnerin Vanessa Nwattu.

Alte Hasen im Reality-Business sind inzwischen Samira und Serkan Yavuz. Die beiden ehemaligen Kandidaten aus dem "Bachelor"- und "Bachelorette"-Universum fanden in "Bachelor in Paradise" zueinander. Sie sind verheiratet und seit 2022 Eltern der kleinen Nova. Reality-Profi Serkan räumte in diesem Jahr bereits den Sieg beim "Kampf der Reality-Stars" ab. Doch das ist nicht sein einziger Vorteil: Serkan hat einst Gebäudeklimatik studiert. Beste Vorbereitung auf garantiert aufkommende dicke Luft im traditionell konfliktreichen "Sommerhaus".