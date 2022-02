In knapp sechs Wochen öffnet "Die Höhle der Löwen" wieder ihre Pforten. Die Fans dürfen sich dann nicht nur auf pfiffige Produkte und einige prominente Gründerinnen und Gründer freuen, sondern auch auf eine neue Investorin. Zu Carsten Maschmeyer und Co stößt Sarna Röser.

Am 4. April geht es wieder los: Dann beginnt auf Vox (auch auf RTL+ abrufbar) die elfte Staffel von "Die Höhle der Löwen".

Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich dann auch auf ein neues Gesicht in der Gründershow freuen. So wird Unternehmerin Sarna Röser erstmals als Gast-Löwin die Höhle betreten. Die 34-Jährige wird in den neun neuen Folgen an der Seite der bekannten Investorinnen und Investoren Carsten Maschmeyer, Nico Rosberg, Ralf Dümmel, Dagmar Wöhrl, Nils Glagau, Judith Williams und Georg Kofler um die besten Deals kämpfen. Amiaz Habtu ist wieder als Moderator dabei.

Auch auf den ein oder anderen prominenten Gründer dürfen die Fans gespannt sein: So stellen der Ex-Kapitän der DFB-Elf, Michael Ballack, und Hardrock-Star Axel Rudi Pell ihre Produkte den Löwen vor.

Die neuen Folgen sollen mit Gründerinnen und Gründern aus Thailand, den USA und der Schweiz zudem internationaler werden. Bemerkenswert: Dank Röser sind in Folge 4 erstmals mehr Löwinnen als Löwen mit von der Partie.

"Wir brauchen mehr davon!"

"Ich freue mich, als neue Gast-Löwin bei 'Die Höhle der Löwen' dabei zu sein", schwärmt die junge Top-Managerin Röser über ihr Engagement. "Ich möchte dazu beitragen, junge Unternehmer in Deutschland sichtbarer zu machen, um noch mehr Menschen fürs Unternehmertum zu begeistern!"

Wichtig sei ihr dabei, "Menschen mit einer unternehmerischen Vision zu ermutigen, ihre Idee voranzubringen, weiterzuentwickeln, dranzubleiben, ihre innovativen Produkte auf den Markt zu bringen - und sich dem Wettbewerb zu stellen", erklärt Röser und ergänzt: "Mutige Unternehmer sind die Lebensversicherung und die Zukunft Deutschlands. Und wir brauchen mehr davon!"

Die allererste Folge von "Die Höhle der Löwen" lief am 19. August 2014 bei Vox. Seitdem wurden insgesamt 100 Folgen in zehn Staffeln plus zwei Specials ausgestrahlt.

Sarna Röser ist Vorsitzende des Verbands "Die jungen Unternehmer". In ihrem auf die Baustoffe Zement und Beton spezialisierten Familienunternehmen ist sie in führender Position tätig. Zudem sitzt sie im Aufsichtsrat des Brillen-Herstellers Fielmann.