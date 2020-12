Talkshow-Moderatorin Ellen DeGeneres hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das teilt sie in den sozialen Medien mit und auch, wie es ihr damit geht. Jetzt muss die 62-Jährige erst einmal in vorweihnachtliche Quarantäne.

Ellen DeGeneres wird die Vorweihnachtszeit in Quarantäne verbringen. Die US-amerikanische Talkshow-Moderatorin hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Ihre Follower in formierte sie über die Ereignisse in den sozialen Medien: "Ich wurde positiv auf Covid-19 getestet." Momentan gehe es ihr aber - "glücklicherweise" - gut.

"Jeder, der in engem Kontakt mit mir war, wurde benachrichtigt und ich befolge alle vorgeschriebenen Richtlinien", erklärte die 62-Jährige weiter. Ob sich ihre Ehefrau, Schauspielerin Portia de Rossi, bekannt unter anderem aus der Serie "Ally McBeal", ebenfalls infiziert hat, ist nicht bekannt. Seit 2008 sind die beiden Frauen verheiratet. "Ich sehe euch alle nach den Feiertagen wieder", verabschiedete sich die DeGeneres in die vorweihnachtliche Quarantäne.

Kritik nach Mobbing-Vorwürfen

Ellen DeGeneres moderiert eine nach ihr benannte Show im US-Fernsehen und war auch schon Gastgeberin der Oscars. Sie zählt zu den beliebtesten Talkmasterinnen der USA, geriet zuletzt jedoch stark in die Kritik. Am Set ihrer "The Ellen DeGeneres Show" sollen Mitarbeiter in den vergangenen Jahren immer wieder eingeschüchtert, gemobbt und drangsaliert worden sein. Die Anschuldigungen richten sich dabei nicht nur gegen diverse Führungskräfte. Auch DeGeneres selbst geriet in die Schusslinie - und entschuldigte sich schließlich.

"Ich habe erfahren, dass Dinge passiert sind, die niemals hätten passieren dürfen", erklärte die Moderatorin im September. "Wenn ich jemals jemanden im Stich gelassen habe, wenn ich jemals Gefühle verletzt habe, tut mir das leid." Was rund um die Show geschehe, liege in ihrer Verantwortung: "Wir haben die notwendigen Änderungen vorgenommen, und heute beginnen wir ein neues Kapitel", versprach sie den Zuschauern.

"The Ellen DeGeneres Show" läuft seit 2003 im US-Fernsehen und ist dort eines der erfolgreichsten Formate am Nachmittag. Mittlerweile wurden mehr als 3000 Folgen produziert. DeGeneres empfängt darin regelmäßig die absoluten Größen des Showgeschäfts.