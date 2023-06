Die Zeit als "Showpraktikant" liegt schon lange hinter ihm. Längst hat sich Elton senderübergreifend als Moderator etabliert. Nun wird er auch bei RTL zum Einsatz kommen und das just in zwei Shows, die sein einstiger Mentor Stefan Raab ersonnen hatte.

Stefan Raab hat sich aus dem Rampenlicht des Fernsehens zurückgezogen, aber seine Show-Ideen leben weiter - auch bei RTL. So hat sich der Sender nun zwei weitere Formate gesichert, die auf den mittlerweile 56-jährigen Ex-Entertainer zurückgehen.

Wie RTL bekannt gab, startet noch in diesem Herbst die Quizsendung "Blamieren oder Kassieren" im eigenen Programm. 2024 folgt dann "Schlag den Besten". Doch bei der Übernahme der Shows bleibt es nicht. Auch Raabs ehemaliger "Showpraktikant" Elton ist mit von der Partie. Der heute 52-jährige Moderator, der mit bürgerlichem Namen Alexander Duszat heißt, wird durch beide Formate führen.

"Stolz und glücklich"

Es sind nicht die ersten ehemaligen ProSieben-Sendungen, die RTL nun in Köln begrüßt. Auch das heutige "RTL Turmspringen" lief einst als Sonderausgabe von "TV total" bei der Konkurrenz. Dieses Format wird im kommenden Jahr bei RTL ebenfalls fortgesetzt.

"Dass wir mit 'Blamieren oder Kassieren' und 'Schlag den Besten' bald zwei weitere starke Shows aus seiner Schmiede im Programm haben werden, freut mich als großer Fan von Stefan Raab und seiner Kreativleistung sehr", sagt die Programmgeschäftsführerin von RTL und RTL+, Inga Leschek. "Zusätzlich macht es uns stolz und glücklich, Elton für beide Formate gewonnen zu haben, der erstmals unsere RTL-Moderatorenriege verstärken wird."

Bei "Blamieren oder Kassieren" treten zwei Prominente gegen einen Kandidaten in verschiedenen Quiz-Runden an. Hier gibt es auch ein "Wiederhören" mit der aus Raabs Shows bekannten Backingband Heavytones. Bei "Schlag den Besten", das im ersten Halbjahr 2024 zu sehen sein wird, duellieren sich Prominente in insgesamt vier Folgen in verschiedenen Disziplinen.