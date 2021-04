Auf Kreta starten jetzt die Dreharbeiten zur dritten Staffel der schwulen Datingshow "Prince Charming". Dieses Mal buhlen die Teilnehmer um die Gunst von Kim Tränka. Doch wer ist der Mann, der nach Nicolas Puschmann und Alexander Schäfer bei TVNOW den Mann fürs Leben sucht?

Im Spätsommer laufen zunächst bei TVNOW und später auch auf Vox neun neue Folge der erfolgreichen Gay-Datingshow "Prince Charming", die nun auf Kreta aufgezeichnet wird. In der ersten Staffel fand Nicolas Puschmann mit Lars Tönsfeuerborn den Mann fürs Leben. In Staffel zwei entschied sich Alexander Schäfer für Lauritz Hofmann, ein Paar wurden die zwei jedoch nicht. Nun wagt also der dritte "Prince Charming" das Experiment und lässt sich von 20 Kandidaten umgarnen, um unter ihnen den Richtigen auszumachen. Sein Name ist Kim Tränka.

Tränka ist 31 und wurde in Stade geboren. (Foto: TVNOW)

"Ich möchte einfach mal nicht 'vorbelastet' sein", erklärt Tränka seinen Schritt ins TV. "Durch Social Media- oder Dating-Profile bildet man sich ja immer schon vorab eine Meinung und die Kommunikation auf diesen Plattformen ist oftmals die gleiche. Bei 'Prince Charming' sind wir in einer ganz anderen Situation, ohne vorher etwas übereinander zu wissen. Ich denke, dann kann man die Dates und das Kennenlernen auch viel intensiver wahrnehmen und alles wie ein Schwamm aufsaugen."

Von der Mutter geoutet

"Innerlich bin ich fast explodiert, als ich erfahren habe, dass ich 'Prince Charming' werde", so der Automobilkaufmann aus Bremen im Gespräch mit RTL weiter. In einer Beziehung sei ihm vor allem Humor wichtig, so der 31-Jährige weiter. Sein zukünftiger Partner sollte ihm auf Augenhöhe begegnen und die gleichen Vorstellungen vom Leben haben. Sport, Reisen und Tanzen sind seine Hobbys.

An sein Coming-out denkt Tränka gerne zurück, denn es war das "unkomplizierteste und schönste Outing, was sich ein schwuler Mann nur wünschen kann." Seine Mutter hat ihm den Schritt abgenommen, als er 23 Jahre alt war und bereits eine Beziehung mit seinem damaligen Tanztrainer führte.

In den neun Folgen "Prince Charming" begibt sich Tränka nun also auf eine besondere Liebesreise in Griechenland. Bei romantischen Einzel- oder actiongeladenen Gruppendates kommt er den Kandidaten näher und muss am Ende jeder Folge entscheiden, wer in der "Gentlemen-Night" die Show verlassen soll.

Die ersten beiden Staffeln von "Prince Charming" finden Sie auf TVNOW.