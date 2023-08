Bekam in Abwesenheit unerwünschten Besuch vom Finanzamt: Melanie Müller.

Schon seit einer Weile wird gegen Melanie Müller wegen des angeblichen Zeigens des Hitlergrußes ermittelt. Doch das ist nicht der Grund dafür, dass am Morgen Beamte die Tür ihres Hauses in Leipzig für eine erneute Razzia aufbohren. Dieses Mal soll das Finanzamt federführend sien.

Im Haus von Ballermann-Sängerin Melanie Müller hat es am heutigen Vormittag eine Durchsuchung gegeben. Eine Gruppe der Bereitschaftspolizei habe den Einsatz unterstützt, so ein Sprecher. Die Federführung habe das Finanzamt Leipzig gehabt. Auf Nachfrage der "Bild"-Zeitung beim Landesamt für Steuern und Finanzen verwies Sprecherin Helene Oswald einem Bericht nach auf das Steuergeheimnis und wollte zunächst keine Details nennen.

Der Einsatz in Leipzig begann demnach um kurz nach 10 Uhr. Eine halbe Stunde später zog die Finanzbehörde Kräfte der Bereitschaftspolizei mit einem Spürhund hinzu, wie "Bild" weiter berichtet. Jede Etage des umgebauten Bahnhofs, in dem Müller lebt, wurde demzufolge überprüft. Das Ergebnis der Durchsuchung ist bislang nicht bekannt. Melanie Müller war laut "Bild"-Zeitung zum Zeitpunkt der Durchsuchung nicht zu Hause. Sie stand wohl am Vorabend noch im "Oberbayern" auf Mallorca auf der Bühne.

Der Reality-Star steht bereits länger auch im Fokus der Justiz. Im Mai erhob die Staatsanwaltschaft Anklage, weil Müller mehrfach bei einem Auftritt öffentlich den Hitlergruß gezeigt haben soll. Sie selbst hatte die Vorwürfe immer bestritten und jede Nähe zu Rechtsradikalen von sich gewiesen. Die fragliche Geste sei eine Anheizer-Bewegung für das Publikum gewesen.