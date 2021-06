Ex-GZSZ-Star will in den Bundestag

Kandidatur für Die Linke Ex-GZSZ-Star will in den Bundestag

Man sah ihn schon am Theater oder in Serien wie "Verliebt in Berlin". Vor allem jedoch ist sein einstiges Engagement bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" in Erinnerung geblieben. Nun aber hat Schauspieler Björn Harras ganz andere Ambitionen: Er will in die Politik.

Es ist schon eine Zeit lang her, dass man Björn Harras in "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (GZSZ) sehen konnte. Doch die Fans der RTL-Erfolgsserie werden sich mit Sicherheit an ihn erinnern. Schließlich schlüpfte er von Ende 2009 bis 2012 in die Hauptrolle des Patrick Graf, Neffe von Jo Gerner (der in Wahrheit sein Vater war, aber das ist eine andere Geschichte).

Derzeit kann man Harras am Berliner Schiller-Theater erleben. (Foto: imago images/Stefan Zeitz)

Und nicht nur das. Schon bevor er diese Figur bei GZSZ verkörperte, hatte Harras für einige Monate in der Serie mitgewirkt. Seinen Einstand gab er von April bis August 2009 in der Nebenrolle des Nils "Driver" Barkhoff. Sein Abschied aus der Soap fiel übrigens wenig erquicklich aus: Der von ihm dargestellte Patrick Graf stürzte im Drogenrausch vom Dach (doch auch das ist eine andere Geschichte).

Im Schiller-Theater auf der Bühne

Neben GZSZ hatte Harras vereinzelt weitere TV-Engagements, etwa in "Verliebt in Berlin" oder "Soko 5113". Und auch Theater spielt er seit seinem Abschluss eines Schauspielstudiums in Leipzig regelmäßig. Derzeit steht er etwa für das Stück "Vorhang auf für Cyrano" im Berliner Schiller-Theater auf der Bühne.

Schon in jungen Jahren engagierte sich Harras bei der PDS (Foto von 2001).

Damit hat er seine Ankündigung bei seinem damaligen GZSZ-Ausstieg wahrgemacht. "Ich denke, es ist an der Zeit, etwas Neues zu machen. Ich habe eine tolle Rolle gespielt. Jetzt jedoch möchte ich meine Nase wieder mehr in Richtung Theater stecken", sagte er 2012.

Seit 1999 PDS-Mitglied

Nun scheint Harras abermals der Sinn nach etwas Neuem zu stehen. Denn wie nun publik wurde, strebt der 37-Jährige eine Karriere in der Politik an. Konkret bewirbt er sich für die Partei Die Linke bei der bevorstehenden Wahl um ein Bundestagsmandat.

Der in Magdeburg geborene Harras tritt im Wahlkreis 194 Altenburg, Gera, Greiz als Direktkandidat an. Sollte er gewählt werden, will er sich im Parlament nicht zuletzt für Kunst und Kultur stark machen. Das politische Engagement des Schauspielers ist übrigens nicht ganz neu. Bereits 1999 trat er in die damalige PDS ein.

Eines steht fest: Auch im Bundestag kann man so manche gute, aber auch schlechte Zeiten erleben. Wenigstens in dieser Hinsicht würde sich für Harras also nichts ändern, sollte er TV und Theater demnächst gegen die politische Bühne eintauschen.