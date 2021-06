In Folge 7299 weht mal wieder ein frischer Wind durch "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Dann nämlich stößt Schauspielerin Stella Denis-Winkler zu der RTL-Erfolgsserie. In ihrer Rolle als Svenja Steiner heizt sie dem "Kolle-Kiez" mal so richtig ein.

Seit über 29 Jahren flimmert "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (GZSZ) nun schon über die Bildschirme. Und ein Ende ist nicht in Sicht. Im Gegenteil: Schon bald bereichert ein neues Gesicht die Erfolgsserie bei RTL.

Wann genau? In Folge 7299. Oder - um es konkret zu machen - am 14. Juli ab 19.40 Uhr. Der Neuzugang hört in der Serie auf den Namen Svenja Steiner. Verkörpert wird die Figur von Schauspielerin Stella Denis-Winkler, die keine gänzlich Unbekannte ist.

"Ich hatte zum Beispiel Rollen in '4 Blocks', der 'Lindenstraße', dem 'Tatort' oder stand auf diversen europäischen Theaterbühnen", erklärt die 41-Jährige im RTL-Interview. Nun jedoch freue sie sich auf ihre neue Aufgabe. "Ich habe großen Spaß und fühle mich in der GZSZ-Family wahnsinnig aufgehoben und wohl", so Denis-Winkler.

Sympathisch - und zielstrebig

Auch über ihren Serien-Charakter verrät die Schauspielerin schon ein kleines bisschen. "Ich spiele die sympathische, lebenslustige und zielstrebige TV-Produzentin Svenja Steiner", sagt Denis-Winkler und ergänzt: "Svenja wird nicht nur den 'Kolle-Kiez' mit ihrer Kochshow aufmischen, sondern auch einem allseits bekannten 'Starkoch' den Kopf verdrehen."

Doch es dürfte nicht nur Friede, Freude und Eierkuchen mit der Figur einziehen. Das zumindest lässt sich aus Denis-Winklers Antwort auf die Frage, was sie persönlich von der Rolle unterscheide, herauslesen: "Ich bin auch zielstrebig, aber im Gegensatz zu Svenja ist mir am Ende des Tages wichtiger, dass es den Menschen in meiner Umgebung gut geht."

GZSZ ging am 11. Mai 1992 zum allerersten Mal auf Sendung. Seither läuft die Serie ohne Unterbrechung bei RTL. Sie ist damit die erfolgreichste Daily Soap im deutschen Fernsehen.