Bereits seit 15 Jahren ist das einstige Hollywood-Traumpaar Jennifer Aniston und Brad Pitt getrennt. Seit geraumer Zeit verdichten sich die Gerüchte um eine mögliche Wiederbelebung der Liebe. Das Aufeinandertreffen der beiden hinter den Kulissen einer Gala in Los Angeles lässt ihre Fans neue Hoffnung schöpfen.

Sieben Jahre lang waren Jennifer Aniston und Brad Pitt das Hollywood-Traumpaar. Umso mehr freuten sich die Fans, als die zwei am Sonntag im Rahmen der Screen Actors Guild (SGA) Awards in Los Angeles aufeinandertrafen.

Das Ex-Ehepaar wurde hinter den Kulissen fotografiert, wie es sich freudestrahlend begegnete. Das Promi-Portal "E! News" twitterte gleich mehrere Fotos des Zusammentreffens, die zum viralen Hit wurden.

Geht da wieder was? Jennifer Aniston und Brad Pitt. (Foto: Jordan Strauss/Invision/AP)

Auf den Bildern umarmen sich Aniston und Pitt, halten sich an den Händen und strahlen sich an. Der "Hollywood Reporter" postete obendrein ein Video, das den Schauspieler backstage vor einem Fernseher zeigt. Dabei sieht er dabei zu, wie Aniston bei den SAG Awards ihren Preis erhält. Sie gewann in der Kategorie "Beste Darstellerin in einer Dramaserie" für "The Morning Show". Auch Pitt konnte sich freuen: Er nahm den Preis in der Kategorie "Bester Nebendarsteller" für den Tarantino-Film "Once Upon a Time... in Hollywood" entgegen.

Immer im Fokus der Aufmerksamkeit

Brad Pitt Die 50-jährige Aniston und der sechs Jahre ältere Pitt gehen seit fünfzehn Jahren getrennte Wege: Die beiden lernten sich 1998 kennen und heirateten im Juli 2000. Im Jahr 2005 folgten Trennung und Scheidung. Aniston war danach mit Vince Vaughn, John Mayer und Justin Theroux zusammen. Theroux hatte sie 2015 geheiratet, seit 2017 sind die beiden getrennt. Brad Pitt war nach seiner Beziehung mit Aniston seit 2005 mit Kollegin Angelina Jolie liiert. Die beiden heirateten 2014 und trennten sich 2016. Gemeinsam haben sie neben den drei adoptierten Kindern Maddox, Pax und Zahara mit Shiloh und den Zwillingen Knox und Vivienne auch drei leibliche.

Nachdem nun sowohl Jennifer Aniston als auch Brad Pitt wieder Single sind, wird eine Reunion der beiden als Paar von den Fans sehnsüchtig erwartet. Schon bei der Verleihung der Golden Globes Anfang Januar standen die zwei Hollywoods-Stars im Fokus der Aufmerksamkeit. Privat haben sie sich offenbar schon öfter getroffen. Zuletzt war Pitt bei der Weihnachtsparty seiner Ex zu Gast.