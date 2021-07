Gerade erst erfährt Georgina Fleur das Geschlecht ihres Babys, da hat sie auch schon Pläne für dessen Geburt. Aufgrund der schwierigen Beziehung zum Kindsvater möchte die Influencerin das Ganze am liebsten allein durchziehen. Jemanden zum Händchenhalten brauche sie nicht, so die 31-Jährige.

Vor wenigen Tagen erfährt Georgina Fleur im Rahmen einer Gender-Reveal-Party das Geschlecht ihres ersten Babys und freut sich seither auf ihr kleines Mädchen. Zwei Monate habe sie auf diesen Moment gewartet, verrät sie im Interview mit RTL. "Jetzt kann ich das ganze Girlige leben", so die 31-Jährige. Und sie hat auch bereits eine ungefähre Vorstellung davon, wie die Geburt ablaufen soll.

Fleur ist aktuell in der 33. Schwangerschaftswoche. Lange dauert es also nicht mehr, bis ihre Tochter zur Welt kommt, doch die Beziehung zum Kindsvater Kubilay Özdemir ist nicht die beste. Darauf angesprochen, ob er bei der Geburt dabei sein wird, ist sich Fleur offenbar nicht sicher. "Kubi will dabei sein. Ich weiß nicht, wie das abläuft. Es gibt Frauen, die haben 30 Stunden Wehen. Ich weiß nicht, wen ich da ertragen kann in der Zeit an meiner Seite", so der Reality-Star.

"Bin eine erwachsene Frau"

Lieber möchte Fleur die Geburt allein durchstehen, wie sie weiter verrät: "Ich will keine Freunde oder andere Leute dabei haben. Ich denke, dass mich das eher ablenkt." Schließlich ginge es um sie und das Baby. Sie brauche "niemanden zum Händchenhalten. Ich bin eine erwachsene Frau." Fest steht aber, dass das Kind in ihrer Wahlheimat Dubai zur Welt kommen wird. Dort lebt die aus Heidelberg stammende Fleur seit vergangenem Jahr.

Anfänglich war auch ihr Verlobter Kubilay Özdemir dabei, doch schickte sie ihn nach mehreren handfesten Auseinandersetzungen immer wieder fort oder er suchte das Weite. Noch im Mai sagte Fleur über ihre Schwangerschaft: "Es ist ein absolutes Wunschkind, und ich bin überglücklich." Mitte Juli dann zeigte sie sich nach einigen Untersuchungen besorgt um ihr ungeborenes Kind, denn laut Ärztin bewege es sich zu wenig. Grund dafür könnte emotionaler Stress gewesen sein.

Bereits während ihrer gemeinsamen Teilnahme an der RTL-Show "Das Sommerhaus der Stars" war es zwischen ihr und Özdemir häufig zu Streitereien gekommen. Anschließend führten die zwei ihre aufreibende On-Off-Beziehung weiter. In Dubai kam es dann laut den Aussagen des Ex-Paares zu einem besonders gewalttätigen Aufeinandertreffen. Fleur fürchtete dabei um ihr Leben. Özdemir wiederum berichtete, sie habe ihn mit einem Messer attackiert und verletzt. Ob der 41-Jährige das Kind nun dennoch mit ihr aufziehen wird, ist also weiter offen.