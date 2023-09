Das Personalkarussell beim "Tatort" kommt nicht zur Ruhe. So muss demnächst Wotan Wilke Möhring allein als Kommissar Thorsten Falke in Norddeutschland ermitteln. Seine bisherige Kollegin Julia Grosz, gespielt von Franziska Weisz, scheidet unter noch ungeklärten Umständen aus.

In 13 Fällen ermittelten sie gemeinsam, demnächst wird Wotan Wilke Möhring als "Tatort"-Kommissar Thorsten Falke ohne Franziska Weisz vor der Kamera stehen: Die Schauspielerin, die Falkes Partnerin Julia Grosz spielt, werde den "Tatort" verlassen, teilte der Norddeutsche Rundfunk (NDR) mit.

Wie und warum die Zusammenarbeit von Falke und Grosz endet, verriet der Sender dagegen noch nicht. Das werde im "Tatort: Was bleibt" erzählt, der Anfang 2024 im Ersten zu sehen sein soll.

"Franziska Weisz hat ihrer Figur und damit den NDR-'Tatorten' der Bundespolizei einen ganz eigenen, unverwechselbaren Charakter gegeben", sagte NDR-Fiction-Chef Christian Granderath. Die Rolle habe eine spannende Entwicklung durchlaufen und sei nun auserzählt.

Nicht Falkes erster Verlust

Wen Thorsten Falke in kommenden "Tatort"-Ausgaben an seiner Seite haben wird, will der NDR ebenfalls erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben. In den nächsten beiden Fällen, die demnächst gedreht werden, werde Falke nicht in einem festen Team, sondern allein ermitteln, hieß es zunächst lediglich.

Der "Tatort" mit Wotan Wilke Möhring als Thorsten Falke ging erstmals 2013 auf Sendung. Zunächst stand ihm die von Petra Schmidt-Schaller verkörperte Katharina Lorenz zur Seite, die sich nach nur wenigen Jahren im Dienst allerdings 2015 versetzen ließ. Auch der zunächst regelmäßig auftretende Kriminalhauptkommissar Jan Katz, gespielt von Sebastian Schipper, schied schon 2015 aus.

Der "Tatort" erlebt seit geraumer Zeit einen Aderlass bei seinen Ermittlerinnen und Ermittlern. Zu den Schauspielerinnen und Schauspielern, die bereits gegangen sind oder ihren Ausstieg angekündigt haben, zählten zuletzt etwa Heike Makatsch als Kriminalhauptkommissarin Ellen Berlinger im Südwesten, Dagmar Manzel als Kriminalkommissarin Petra Ringelhahn im Franken-"Tatort" oder Axel Milberg, der die Rolle seines Kult-Ermittlers Klaus Borowski in Kiel 2025 an den Nagel hängen wird.