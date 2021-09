Vergangene Woche deutet einiges darauf hin, dass Georgina Fleur ihr erstes Baby zur Welt gebracht hat. Inzwischen ist die Geburt bestätigt, und Fleur verrät in den sozialen Medien nicht nur weitere Details, sie lädt auch ein erstes Foto mit ihrer Tochter hoch.

Vergangene Woche Montag postete Georgina Fleur ein Foto von sich mit Babybauch und Engelsflügeln und verkündete frohe Neuigkeiten. Aufgrund ihrer fortgeschrittenen Schwangerschaft war ihren Followern schnell klar, dass das nur die Geburt ihrer ersten Tochter bedeuten konnte. Und tatsächlich ist die Kleine am 23. August per Kaiserschnitt zur Welt gekommen, und das angeblich in Berlin und nicht in Fleurs Wahlheimat Dubai.

Jetzt verrät die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin und Ex-Dschungelkönigin weitere Details und präsentiert sich sogar mit ihrem Baby im Arm bei Instagram. "Hey meine Süßen, meine Babypause hat jetzt offiziell ein Ende", so Fleur in ihrer Story, in der die zwei zu sehen sind. Sie wurden am Morgen mit einer Babyparty überrascht, wie Fleur weiter berichtet. Kuchen, Deko und Geschenke inklusive. "Ich bin wieder da, und Baby ist auch da. Ich bin stolze Mama von einer kleinen Prinzessin", so die 31-Jährige lächelnd, ehe sie dem Kind einen Kuss aufdrückt.

Name nach wie vor unbekannt

Georgina Fleur betont mehrfach, wie glücklich sie darüber sei, ihr Baby endlich in den Armen halten zu können. Und sie teilt außerdem diverse Eindrücke der ersten Party ihrer Tochter, deren Gesicht sie jedoch in allen Clips der Kamera fern hält. Auch ist noch immer unbekannt, wie denn nun der Name des kleinen Mädchens ist. Bislang hat der Reality-Star lediglich verraten, dass er mit E beginnt.

Ebenso schweigt Fleur dazu, wie es mit dem Kindsvater Kubilay Özdemir weitergeht. Mit ihm hatte sie sich zuletzt in Dubai einen wahren Rosenkrieg geliefert. Es kam sogar zu Handgreiflichkeiten, bei denen die Polizei einschreiten musste. Vor wenigen Tagen berichtete RTL allerdings, dass die zwei inzwischen verheiratet seien. Das allerdings nicht aus einem romantischen Grund, sondern weil Fleur als unverheiratete Frau mit einem Kind in Dubai Probleme gedroht hätten.