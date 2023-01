Es ist erst ein paar Tage her, dass Marc Terenzi vor Verena Kerth gekniet und ihr die Frage aller Fragen gestellt hat. "Ja, ich will!", lautete ihre prompte Antwort. Doch hängt beim Dschungelcamp-Power-Couple der Haussegen bereits schief? Das fragen sich alle, als das Paar aus Australien abreist.

Zusammen auf dem Thron sitzen werden sie nicht. Denn während Marc Terenzi das Dschungelcamp 2017 gewonnen und somit als König verlassen hatte, musste seine aktuelle Herzdame Verena Kerth in diesem Jahr bereits als erste Kandidatin bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" die Segel streichen.

Doch was ist schon ein gemeinsames Königreich im Vergleich zur irdischen Verbindung für die Ewigkeit?! So empfing Terenzi seine Holde nach ihrem Camp-Auszug auf den Knien. Am australischen Strand hielt er um die Hand der 41-Jährigen an, ganz so, wie sie es sich - mehrfach - vor laufenden Kameras im Dschungel gewünscht hatte. Dementsprechend ließ sich Kerth natürlich auch nicht lumpen, sondern antwortete prompt: "Ja, ich will."

So hören wir eigentlich bereits die Hochzeitsglocken in der Ferne läuten. Und manch einer oder eine wird auch schon die zugehörige TV-Doku "Marc & Verena in Love" vor dem geistigen Auge ablaufen sehen. Doch nur wenige Tage nach dem Antrag hängt der Himmel zwischen den beiden womöglich auch schon nicht mehr voller Geigen. Jedenfalls geben einige Szenen, die sich jetzt vor der Abreise des Paares aus Australien abspielten, Rätsel auf.

Beschwerde über Lärmbelästigung

Alles begann in der Nacht vor dem Auszug aus dem Versace-Hotel, in dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" und deren Begleitpersonen außerhalb des Camps untergebracht wurden. So soll zwischen Mitternacht und 1 Uhr eine Beschwerde über Lärmbelästigung an der Rezeption eingegangen sein. Die Verursacher des Radaus wurden in der vierten Etage ausgemacht - der Etage, in der Terenzi und Kerth abgestiegen waren.

Am nächsten Morgen machten RTL-Reporter das Paar in der Lobby ausfindig. Kerth flüchtete dabei schnell ins Auto, das bereits vor dem Hotel wartete. Ein Interview wollte sie nicht geben. Auf Fotos ist zu sehen, dass ihr Gesicht unterhalb eines Auges geschwollen war.

"Gar nicht. Hä? Null."

Wenigstens Terenzi ließ sich zu einem Statement herab, gab sich dabei jedoch ausgesprochen wortkarg. Gefragt, ob es einen Streit zwischen ihm und seiner Verlobten gegeben habe, antwortete er mit demonstrativem Unverständnis: "Gar nicht. Hä? Null." Dass auch er ein Pflaster unter dem Auge trug, erklärte er damit, dass er in der Dusche ausgerutscht sei. "Das war's." Von Kerths Verletzung wollte er unterdessen gar nichts wissen.

Alles also nur ein Sturm im Wasserglas? Oder steckt doch mehr dahinter? Auf Kerths Instagram-Account scheinen die beiden den Streitgerüchten umgehend einen Riegel vorschieben zu wollen. So postete sie in ihrer Story Aufnahmen aus dem Flieger, auf denen sich die beiden in voller Eintracht, knutschend und verliebt zeigen.