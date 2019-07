Vor einem Jahr verloben sich Justin Bieber und Hailey Baldwin. Inzwischen sind die zwei ein Ehepaar, doch verpasst Hailey nicht, ihrem Liebsten auch zum Jahrestag des Heiratsversprechens eine Instagram-Botschaft zukommen zu lassen.

Ein Jahr ist vergangenen, seit sich Justin Bieber und Hailey Baldwin die Ehe versprochen haben. Anlässlich dieses Jubliäums findet die heutige Ehefrau des kanadischen Sängers warme Worte für ihren Schatz.

"Ein Jahr ist es her, dass ich Ja dazu sagte, der beste Freund in deinem Leben zu werden, und ich habe dich nie mehr geliebt als heute", schrieb Hailey Bieber zu einem Foto, auf dem die zwei in der Natur sitzen. Bieber trägt auf darauf Shorts und Basecap, seine Frau lehnt ihren Kopf sanft an seine Schulter. "Das Leben wird dank dir von Tag zu Tag schöner, mein Herz wird immer dir gehören. Wir lernen und wachsen gemeinsam."

Nur zwei Monate nach ihrer Verlobung hatten Bieber und Baldwin im September 2018 in New York City heimlich geheiratet. Eine religiöse Zeremonie und ein Fest für alle Freunde und Familienmitglieder sollen noch folgen, bislang wurden diese Feierlichkeiten jedoch schon zwei Mal verschoben. Unter anderem vermutlich, weil sich der 25-Jährige erneut seinen Depressionen stellen und sich deswegen behandeln lassen musste.

Bieber fordert Cruise erneut heraus

Hailey ist aber immer an seiner Seite und scheint ihm eine große Stütze zu sein. Ob sie in auch ermutigte, noch einmal Tom Cruise herauszufordern, ist allerdings nicht bekannt. Jedenfalls hat Bieber den 32 Jahre älteren Schauspieler aufgefordert, an der derzeit im Netz kursierenden "Bottle Cap Challenge" teilzunehmen. Dabei öffnen Teilnehmer den Schraubverschluss einer Wasserflasche gekonnt mit einem Fußtritt. Ein Video von der Aktion wird anschließend ins Netz gestellt.

Neben Promis wie Diplo, John Mayer, Ellie Goulding und Jason Statham hat auch Bieber erfolgreich mitgemacht. Ehe er den Schraubverschluss mit einem Fußtritt öffnet, sagt er in dem Clip: "Das könnte der Kopf von Tom Cruise sein". Im Text dazu nominiert er den 57-Jährgen wie auch Ehefrau Hailey. Die hat bereits geliefert und ihrerseits Kendall Jenner und Justine Skye nominiert. Eine Antwort von Cruise steht dagegen noch aus. Erst kürzlich hatte Bieber den Hollywood-Star aufgefordert, sich mit ihm zu einem Mixed-Martial-Arts-Kampf zu verabreden, machte dann aber doch einen Rückzieher.