Netz-Trend: #BottleCapChallange Welcher Promi kickt am besten?

Erinnern Sie sich noch an die #IceBucketChallenge? Damals kippten sich Prominente für den guten Zweck Eiswasser über die Birne. Doch Netz-Trends müssen nicht immer unkomfortabel sein. Jüngster Hit online: die #BottleCapChallenge. Für die Stars heißt es nun ganz sanft zutreten.

Manchmal brauchen Dinge im Leben nur einen Schubs in die Richtung - oder einen Tritt. Mit gezielten Kicks begeistern derzeit Prominente ihre Fans online. Sie machen mit bei der sogenannten #BottleCapChallenge. Das bedeutet so viel wie Flaschendeckel-Herausforderung. Eine nur lose verschlossene Flasche wird dabei mit einem Kick anvisiert und gerade so stark berührt, dass der Fuß den Flaschendeckel abdreht. Die Flasche sollte sich dabei nicht bewegen.

Klingt kompliziert? Ist es vermutlich auch. Aber es gibt ebene eine Menge Promis, die sich auf dem Gebiet der Kampfkunst ganz gut auskennen, und so kommt es, dass die Challenge deren Instagram-Accounts im Sturm erobert. Die Musiker John Mayer und Diplo, Schauspieler Jason Statham und Regisseur Guy Ritchie haben vorgelegt, und mit Sängerin Ellie Goulding hat auch schon eine Frau die Challenge erfolgreich angenommen.

Erfinder des ganzen Zirkus könnte der Taekwondo-Profi Farabi Davletchin sein. Er postete ein Video, in dem er den Flaschen-Trick vollführt, nannte es die #FaraKicksChallenge und forderte unter anderem Statham heraus, der Ritchie einlud, mitzumachen. Designer Errolson Hugh griff die Idee auf, nannte sie #BottleCapChallenge und nominierte Ultimate-Fighting-Champion Max Holloway, der wiederum Mayer ins Boot holte. Und weil Diplo niemand gefragt hatte, machte er einfach so mit und nominierte ganz bescheiden mal eben Prinz Harry und Herzogin Meghan sowie Barack Obama.

Dass Letztere dem Aufruf folgen werden, darf bezweifelt werden. Trotzdem stehen die Chancen auf weitere Promi-Kick-Videos gut. Ritchie hat unter anderem Schauspieler Will Smith und Ex-Fußballer David Beckham nominiert. Goulding hofft auf die Teilnahme der Models Cara Delevingne und Karlie Kloss sowie der Designerin Stella McCartney.