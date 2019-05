Keine Woche nach der Geburt von Herzogin Meghans erstem Baby ist Muttertag. Und so wird nicht nur der frischgebackenen Mama zu Ehren auf dem royalen Instagram-Account ein besonders niedliches Foto gepostet. Es ist auch eine Erinnerung an Prinz Harrys tote Mutter.

Zwar feiert Großbritannien seinen Muttertag traditionell bereits im März, doch in vielen anderen Ländern, darunter auch Herzogin Meghans Heimat USA, war es erst am Sonntag soweit. Meghan und ihr Ehemann Prinz Harry nahmen das zum Anlass für ein neues Instagram-Foto ihres nicht einmal eine Woche alten royalen Babys.

Auf dem Bild zu sehen sind allerdings nur die Füße des kleinen Archie, sowie eine Hand seiner Mutter, die ihn hält. Mit dem Text zu dem Foto erinnern Meghan und Harry an dessen 1997 verstorbene Mutter Diana.

"Wir wollen alle Mütter feiern"

Im Hintergrund sind Vergissmeinnicht zu sehen, die Lieblingsblumen der bei einem Unfall in Paris ums Leben gekommenen Prinzessin. "Wir wollen heute alle Mütter feiern - in der Vergangenheit, in der Gegenwart, werdende Mütter und die, die gegangen sind, aber nie vergessen werden. Wir ehren und feiern jede von euch", heißt es zu dem Bild. Die Fans sind begeistert: Fast 1,8 Millionen Likes hat der Post bereits.

Meghans Mutter Doria Ragland unterstützt die junge Familie derzeit in ihrem neuen Zuhause Frogmore Cottage in Windsor. Sie soll bereits vor mehreren Wochen aus Los Angeles angereist sein, um zur Geburt ihres Enkelkindes vor Ort sein zu können. Am 6. Mai war es dann soweit: Meghan brachte einen Sohn namens Archie Harrison Mountbatten-Windsor zur Welt.