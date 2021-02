Prinz Harry und seine Gattin Meghan fühlen sich fern der königlichen Familie wohler: Nach Gesprächen mit dem Buckingham-Palast verkündet das Paar, auch in Zukunft keine royalen Pflichten mehr übernehmen zu wollen.

Prinz Harry und seine Frau Meghan werden nicht mehr zu ihren royalen Pflichten im britischen Königshaus zurückkehren. Das teilte der Buckingham-Palast in London am Freitag nach Gesprächen von Queen Elizabeth mit dem Paar mit. In der Mitteilung heißt es weiter: "Obwohl ihre Entscheidung alle betrübt, bleiben Duke und Duchess [Harry und Meghan] geliebte Mitglieder der Familie."

Die Entscheidung ist laut Buckingham-Palast Folge eines bereits vor einem Jahr vereinbarten Gesprächs. Damals hatten Elizabeth und ihr Enkel verabredet, nach zwölf Monaten noch einmal über die Zukunft des Paars in der royalen Familie zu sprechen.

Mehr in Kürze auf ntv.de