Immer mehr Details werden aus Prinz Harrys Skandal-Memoiren bekannt: So fürchtete sein Vater Charles angeblich, Herzogin Meghan könne "die Monarchie dominieren" - so wie es einst seine verstorbene Frau Prinzessin Diana getan habe. Und auch auf Harrys Schwägerin, Prinzessin Kate, soll der König eifersüchtig gewesen sein.

Prinz Harry wirft seinem Vater Charles Berichten zufolge vor, eifersüchtig auf die öffentliche Aufmerksamkeit gewesen zu sein, die seine Frau Meghan und seine Schwägerin Kate bekommen haben. Charles habe befürchtet, die "neue und strahlende" US-amerikanische Schauspielerin könne ihm das Rampenlicht stehlen, schreibt Harry demnach in seinen Memoiren "Spare" ("Reserve"). Die Autobiografie soll am 10. Januar erscheinen, gelangte aber schon vorab in Spanien in den Buchhandel. Britische Medien veröffentlichen seitdem pikante Details daraus.

Sein Vater habe das "schon einmal erlebt und hatte kein Interesse daran, dass ihm das noch einmal passiert", schreibt Harry demnach in Anspielung auf die Beliebtheit seiner verstorbenen Mutter, Prinzessin Diana. Die Eifersucht sei auch der Grund, dass sein Vater gesagt habe, er habe "kein Geld übrig", um Harry und seine Frau Meghan finanziell zu unterstützen.

Zudem habe Charles Harry verboten, Meghan mit ans Sterbebett von Queen Elizabeth II. zu bringen. Meghan sei in Balmoral nicht willkommen gewesen, behauptet Harry in seinem Buch. Als die Queen am 8. September auf ihrem Anwesen in Schottland starb, kam Harry alleine dorthin - auf direkte Anweisung von Charles, wie Harry der "Daily Mail" zufolge nun in seinem Buch behauptet. Sein Vater habe ihm demnach erklärt, dass er Meghan nicht mitbringen soll. Prinz Harry, der erst nach dem Tod der Monarchin in Balmoral eintraf, schreibt zudem, er habe vom Ableben der Königin durch die Nachrichten-Website der BBC erfahren.

In "Spare" beschuldigt Prinz Harry seinen Vater dem "Telegraph" zufolge auch, besorgt darüber gewesen zu sein, Meghan könne ihm das Rampenlicht stehlen. Charles fürchtete demnach, dass Meghan das Potenzial habe, "die Monarchie zu dominieren" und für Öffentlichkeit und Presse eine zweite Diana zu werden.

Charles soll nach Einschätzung des Prinzen auch eifersüchtig auf die Aufmerksamkeit gewesen sein, die William und Kate erhalten hätten. "Willy hat alles getan, was er (Charles) wollte, und manchmal wollte er nicht, dass er viel tut, weil mein Vater und Camilla es nicht mochten, wenn William und Kate zu viel Publicity bekamen", zitiert der "Telegraph" aus den Memoiren. Einmal hätten Mitarbeiter seines Vaters dafür gesorgt, dass Kate bei einem Event nicht mit einem Tennisschläger in der Hand fotografiert wurde, weil "diese Art von Foto Vater und Camilla von jeder Titelseite geschubst hätte".