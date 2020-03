Ende Februar wird Harvey Weinstein unter anderem wegen Vergewaltigung schuldig gesprochen. Eigentlich müsste er im Gefängnis auf die Verkündung des Strafmaßes warten. Doch der 67-Jährige verweilt bis dahin in der Klinik.

Am 25. Februar ist der ehemalige Filmmogul Harvey Weinstein in New York der sexuellen Nötigung und der Vergewaltigung schuldig gesprochen worden. Doch statt wie geplant ins Gefängnis auf Rikers Island im East River, kam der 67-Jährige erst einmal ins Krankenhaus. Dort soll er bis zur Verkündung des Strafmaßes nun wohl auch bleiben, wie das US-Magazin "Variety" berichtet.

Weinstein hatte nach der Urteilsverkündung über akute Brustschmerzen geplagt und war deshalb ins Bellevue Hospital Center in Manhattan eingeliefert worden. Ein Sprecher bestätigte später, dass er zudem über starkes Herzklopfen und Bluthochdruck gelitten habe. Vor wenigen Tagen entstanden Aufnahmen des Patienten, die ihn mit einem T-Shirt bekleidet ganz entspannt beim Fernsehen im Krankenhaus zeigten. Kein Wunder also, dass viele glauben, Weinstein simuliere, um dem Gefängnis zu entgehen.

Weinstein war von der Jury um Richter James Burke wegen der sexuellen Nötigung seiner Produktionsassistentin Mimi Haleyi 2006 in seinem Appartement und der Vergewaltigung von Schauspielerin Jessica Mann in einem Hotelzimmer im Jahr 2013 verurteilt worden. In drei weiteren Anklagepunkten wurde er freigesprochen. Nun stehen dem Hollywood-Produzenten bei der Verkündung des Strafmaßes am 11. März zehn bis 15 Jahre Haft bevor. Zudem wird es in Kalifornien noch einen Prozess gegen ihn wegen weiterer mutmaßlicher sexueller Übergriffe geben.