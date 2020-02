Der ehemalige Filmmogul Harvey Weinstein ist der sexuellen Nötigung und Vergewaltigung schuldig. So lautet das Urteil, das gegen ihn in New York gefällt wurde. Doch statt ins Gefängnis kommt der 67-Jährige erst einmal in die Klinik. Sein mutmaßliches Opfer Rose McGowan jubelt trotzdem.

Eigentlich ordnete der Richter eine sofortige Unterbringung im Gefängnis an. Doch dazu kam es nicht. Wie unter anderem die "Daily Mail" berichtet, wurde Harvey Weinstein nach der Urteilsverkündung in New York wegen akuter Brustschmerzen in ein Krankenhaus gebracht. Wie einer seiner Sprecher bestätigte, sei er wegen Bluthochdrucks und starken Herzklopfens mit einer Ambulanz in das Bellevue Hospital Center in Manhattan eingeliefert worden.

Weinstein war zuvor von der Jury um Richter James Burke schuldig gesprochen worden. Demnach gilt als erwiesen, dass er seine Produktionsassistentin Mimi Haleyi 2006 in seinem Appartement sexuell nötigte und Schauspielerin Jessica Mann in einem Hotelzimmer im Jahr 2013 vergewaltigte. In drei weiteren Anklagepunkten wurde der 67-Jährige jedoch freigesprochen.

Bis zur Verkündung des Strafmaßes soll der gefallene Filmmogul in dem New Yorker Gefängnis auf Rikers Island einsitzen. Seine endgültige Strafe wird am 11. März verkündet.

"Ein großer Schritt"

US-Schauspielerin Rose McGowan meldete sich unterdessen nach der Urteilsverkündung bei Twitter zu Wort. "Heute ist ein Tag mit großer Strahlkraft und ein großer Schritt vorwärts für unsere kollektive Heilung", schrieb die 46-Jährige.

McGowan war eine der ersten Frauen, die Weinstein sexuelles Fehlverhalten vorgeworfen hatten. Ihre Enthüllungen und die vieler weiterer Frauen brachten die weltweite "Metoo"-Bewegung ins Rollen.

McGowan wirft Weinstein vor, sie 1997 vergewaltigt zu haben. Neben ihr hatten auch Stars wie Salma Hayek, Ashley Judd, Gwyneth Paltrow und Angelina Jolie Weinstein sexuelle Misshandlung oder Vergewaltigung vorgeworfen.