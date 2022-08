Vor fünf Jahren saß Shirin David schon einmal in der Jury von "Deutschland sucht den Superstar". Nun wurde gemunkelt, sie könnte zur finalen Jubiläumsstaffel der RTL-Show zurückkehren. Doch daraus wird angeblich nichts. Auch das nur Spekulation, versteht sich.

Schon als Youtuberin ist Shirin David zu Ruhm und Geld gekommen. Doch seit die 27-Jährige, die eigentlich Barbara Schirin Davidavičius heißt, auch noch unter die Rapperinnen gegangen ist, soll der Rubel bei ihr erst so richtig rollen.

Vielleicht ist das der Grund, weshalb sie nun einen Jury-Posten in der 20. und letzten Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) trotz angeblichem Millionenangebot mal eben locker-flockig ausgeschlagen haben soll. Das berichtet jedenfalls die "Bild"-Zeitung, die zuvor über mehrere Wochen David als heiße Kandidatin für einen Platz neben Chefjuror Dieter Bohlen angepriesen hatte.

Wie das Blatt erfahren haben will, gab die Influencerin Bohlen und dem Sender nach langem Tauziehen schlussendlich einen Korb. Das bestätigte der Zeitung zufolge auch Davids Management.

Kommt Sängerin Leony?

Doch womöglich liegt es auch gar nicht am Geld, dass David, die 2017 schon einmal in der DSDS-Jury saß, kein Interesse an einem Comeback hat. "Ich würde DSDS nicht noch mal machen", erklärte sie schließlich schon in der Vergangenheit rückblickend auf die Show und ergänzte: "Ich finde Fernsehen nicht mehr interessant, weil der Content fehlt." Noch Ende 2021 zog sie im Song "Bramfeld Storys" über ihre Teilnahme an dem RTL-Format her.

Doch vielleicht trifft zumindest die andere Spekulation zu, die schon am Mittwoch die Runde machte. Demnach steht mit Sängerin Leony immerhin eine Jurorin für die kommende DSDS-Staffel bereits fest, die Anfang 2023 bei RTL und auf RTL+ startet. Die 25-Jährige, die vor zwei Jahren an einem Remake des Modern-Talking-Gassenhauers "Brother Louie" beteiligt war, soll zu den absoluten Wunschkandidatinnen des Poptitans gehört haben. Offiziell ist aber auch ihre Teilnahme noch nicht.

Die Rückkehr von Pietro Lombardi ist dagegen mit Brief und Siegel unter Dach und Fach. Dass der DSDS-Sieger von 2011, der 2019 und 2020 auch bereits Juror in der Show war, zur Wiege seines Erfolgs zurückkehren wird, hat RTL bestätigt. Und auch, wer ihm und Bohlen am Ende in der Show tatsächlich Gesellschaft leisten wird, erfahren wir sicher rechtzeitig.