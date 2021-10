So werden wir die beiden so schnell nicht wieder sehen: Heidi Klum und Tom Kaulitz an Halloween 2019.

Heidi Klum hat es nicht leicht in diesen Tagen. Schließlich nähern wir uns dem 31. Oktober, doch auch in diesem Jahr fällt ihre regelmäßige Halloween-Sause der Corona-Pandemie zum Opfer. "Nun gut", mag sich Klum gedacht haben. "Dann bringe ich mich eben anders in Stimmung."

Mittlerweile hat die alljährliche Halloween-Feier von Heidi Klum schon nahezu Kultstatus. Schließlich lädt das deutsche Model seit nunmehr über 20 Jahren zum kollektiven Gruseln ein - ihre erste Halloween-Sause fand im Jahr 2000 statt.

Und als was haben wir Klum in all den Jahren nicht schon gesehen - als Werwolf, rüstige Seniorin oder Cyborg, um nur einige Beispiele zu nennen. Auch die jeweiligen Männer an ihrer Seite, hießen sie nun Seal oder Tom Kaulitz, waren stets mitgefangen, mitgehangen. Der Tokio-Hotel-Musiker etwa durfte unter anderem als Oger Shrek seine Herzdame Fiona zu dem Fest ausführen.

Doch die Corona-Pandemie hat auch diesem bunten Treiben vorerst ein Ende gesetzt. 2020 ließ Klum ihre Halloween-Feier notgedrungen ausfallen. Und auch in diesem Jahr wird es keinen schaurig-schönen Maskenball geben.

Wie ein Zombie

Normalerweise würde die 48-Jährige in diesen Tagen vermutlich bereits mitten in den Vorbereitungen auf Halloween stecken. Und sie würde ihre Fans wieder mal rätseln lassen, in welche Verkleidung sie denn nun diesmal schlüpft.

Da das jedoch nicht geht, bringt sich die "Germany's next Topmodel"-Moderatorin anderweitig in Stimmung für die herannahende Horror-Nacht am 31. Oktober. Das beweist ein Schnappschuss, den sie nun auf ihrer Instagram-Seite gepostet hat.

Zu sehen ist Klum, die mit einem verschlissenen weißen Kleid, dem Antlitz eines Zombies und rücklings auf zwei Grabsteinen liegt. Ein Stein ist mit ihrem Namen verziert und der Aufschrift: "Halloween war ihr Verhängnis." Auf dem anderen ist der Name von Tom Kaulitz mit dem für "Rest in Peace" ("Ruhe in Frieden") stehenden Kürzel "RIP" zu lesen.

"Until death do us part" ("Bis dass der Tod uns scheidet"), schreibt Klum in Richtung ihres Mannes zu dem Foto. So wird aus ihrem Halloween-Post auch gleich nochmal eine weitere Liebeserklärung an den 32-Jährigen.

Doch bis sich über Klum und Kaulitz nun wirklich die Sargdeckel schließen, gehen hoffentlich noch viele weitere Jahre ins Land. Jahre, in denen die beiden dann auch wieder Halloween feiern können, wie es sich für sie eigentlich gebührt.