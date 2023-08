Ihren unglücklichen Tournee-Unfall haben alle noch vor Augen, da passiert Helene Fischer schon das nächste Missgeschick. Aber keine Sorge: Diesmal ist alles nur inszeniert - für einen neuen Werbespot mit der Schlager-Queen.

Bereits im Mai ist Helene Fischer eine Werbepartnerschaft eingegangen, die nicht bei allen gut ankam. Aber vielleicht kann ja nun ein neuer Spot diejenigen besänftigen, die die Kooperation der millionenschweren Schlagerkönigin mit einem Lebensmitteldiscounter als völlig unglaubwürdig kritisiert hatten. Schließlich stellt Fischer bei ihrem jüngsten Auftritt im Dienste von Lidl durchaus Selbstironie unter Beweis.

In dem Spot sehen wir die Sängerin in Begleitung ihrer Tänzerinnen und Tänzer durch eine Filiale der Discounter-Kette streifen. "Ich dachte, ihr wollt ein Eis", stellt sie fest. Sie fragt, ob es das auch vegan gebe und schnuppert an einem Baguette. Comedian Max Giermann, der auch eine kleine Rolle in dem Spot spielt, lässt sie links liegen und setzt schließlich zum großen Sprung an. Fischer nimmt Anlauf, um sich von ihrer Crew auf Händen tragen zu lassen - doch die lässt sie prompt fallen und die 39-Jährige landet ausgerechnet auf ihrer Nase. Fischer rappelt sich allerdings schnell wieder auf und verkündet: "Nix passiert."

"Total genial"

Im Juni war die Sache bei einem Konzert in Hannover noch anders ausgegangen. Hier knallte Fischers Gesicht während einer artistischen Einlage mit einem Trapezbalken zusammen. Dabei lief ihr sogar Blut über die Nase. Die Sängerin gab sich dennoch tapfer: "Ich muss das erst mal wegmachen, ihr Lieben. Alles ist in Ordnung!" Letztlich musste sie die Show aber auf Anraten der Ärzte abbrechen.

Dass sich Fischer im neuen Werbespot nun offenbar selbst auf die Schippe nimmt, kommt bei ihren Fans gut an. "Total genial - da soll noch mal einer behaupten, Helene hat keinen Humor!", jubelt etwa eine Nutzerin in den Kommentaren. "Helene hat auch einfach so einen geilen Humor und nimmt sich selbst nicht zu ernst", freut sich eine andere über den Spot.

Neben Fischer und Giermann ist auch Moderatorin Barbara Schöneberger Teil der aktuellen Lidl-Kampagne. Mit den prominent besetzten Werbeclips feiert der Discounter sein 50-jähriges Bestehen.