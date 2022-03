"Er ist John McClain", verneigt sich Chad Michael Murray vor Bruce Willis. Denn der Schauspieler, der mit seiner Rolle in der "Stirb Langsam"-Filmreihe Kultstatus erlangte, muss wegen einer Krankheit seine Karriere beenden. In Hollywood ist die Anteilnahme groß.

Hollywood-Star Bruce Willis hängt im Alter von 67 Jahren ab sofort seine Karriere an den Nagel. Das teilten seine Ehefrau Emma Heming-Willis, seine Ex-Frau Demi Moore und seine drei ältesten Töchter Rumer, Scout und Tallulah Willis am Mittwoch in einem überraschenden Instagram-Post mit. "Mit den tollen Unterstützern von Bruce wollen wir als Familie teilen, dass unser geliebter Bruce mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat und kürzlich eine Aphasie diagnostiziert wurde, die seine kognitiven Fähigkeiten beeinflusst", hieß es in der Mitteilung.

In den sozialen Medien meldeten sich daraufhin zahlreiche Schauspielkollegen, Weggefährten und Fans des "Stirb Langsam"-Stars zu Wort, um seine Karriere in Hollywood zu würdigen.

Regisseur Chris Stuckman lieferte ein bislang nicht bekanntes Detail zu Bruce Willis' Zustand. Demnach leidet der Schauspieler offenbar schon länger unter der Diagnose, denn Stuckman schrieb auf Twitter: "Ich habe letztes Jahr von einem Regisseur, der mit ihm zusammengearbeitet hat, zum ersten Mal von Bruce Willis' Zustand gehört". Seitdem fühle er "Mitleid" mit ihm. "Ich hoffe, es geht ihm und seiner Familie gut. Ich bin froh, dass er die Hilfe bekommt, die er braucht. Danke für all die kultigen Darbietungen."

Schauspieler Matthew Marsden, der Ende 2021 für "Deadlock" mit Willis vor der Kamera gestanden hatte, schrieb auf Twitter, wie "stolz" er darauf sei, "in einem seiner letzten Filme mit dem großen Bruce Willis zusammengearbeitet zu haben. Das ist sehr traurig." Willis sei eine "Legende".

Chad Michael Murray etwa betonte in einem Tweet: "Bruce Willis hat Entertainment für so viele von uns verändert. Er ist John McClain. Seine jahrzehntelange Arbeit hat mir als Zuschauer, Schauspieler und Fan so viel gebracht: Tränen am Ende von 'Armageddon'. Gänsehaut während 'The 6th Sense'. Ein Traum von Heldentum in 'Stirb langsam'."

In einem zweiten Tweet fügte der 40-Jährige an: "Es war mir eine Ehre, in den letzten Jahren eine Bindung zu ihm aufzubauen. Er wurde von jemandem, zu dem ich aufschaute, zu jemandem, der mir wichtig ist. Er ist eine Legende. Seine Arbeit wird durch uns alle, die er beeinflusst, für immer weiterleben."

Kollege Seth Green twitterte: "Ich habe so viel Liebe für Bruce Willis und bin dankbar für jeden Charakter, den er uns gegeben hat." Außerdem teilte der Schauspieler einen Screenshot von einen Artikel über die Krankheit Aphasie. Dabei handelt es sich um eine Sprachstörung, die meist in Folge eines Schlaganfalls entsteht. Aber auch Kopfverletzungen nach einem Unfall oder Tumore können Auslöser für eine Aphasie sein.

Regie-Kollege Kevin Smith twitterte: "Er liebte es zu schauspielern und zu singen, und dieser Verlust muss für ihn grausam sein. Ich fühle mich wegen meiner kleinen Beschwerden von 2010 wie ein Arschloch. Es tut mir so leid für BW und seine Familie." Smith hatte mit Willis für die Komödie "Cop Out" gedreht und sich damals über die schwierige Zusammenarbeit beklagt.

"Wenn ihr Filme liebt, liebt ihr Bruce Willis", schrieb auf Schauspieler James Woods auf Twitter. "Er verkörpert seit Jahrzehnten alles Gute am Wort 'Entertainment'. Respekt an seine liebevolle Familie für den Umgang mit schwierigen Nachrichten mit Würde und Anmut. Ich spreche für die Welt, wenn ich sage: 'Wir lieben dich, Bruce'."

Der konservative Fox-News-Moderator Sean Hannity äußerte in einem Statement auf seiner Webseite, das er auf Twitter teilte. "Danke für die Nervenkitzel, Bruno", schrieb er in Anlehnung an Bruce Willis' Debütalbum "The Return of Bruno", das 1987 erschien und zu einem unerwarteten Erfolg wurde.

Auch Meghan McCain, die Tochter des verstorbenen republikanischen US-Senators John McCain, meldete sich via Twitter zu Wort und sprach der Familie des Schauspielers Mut zu: "Habt Vertrauen". Es gebe "Hoffnung und unglaubliche Genies" in medizinischen Einrichtungen, "die in der Neurologie arbeiten und Gehirne studieren. Durchbrüche passieren wirklich jeden Tag", so die "The View"-Moderatorin.

Bruce Willis' Double, der argentinische Schauspieler Pablo Perillo, teilte auf Instagram ein Bild seines Doppelgängers und schrieb: "Leuchte auf, Bruno". Den Post versah er zudem mit einem schwarzen Herz und einem Bizeps-Emoji und fügte unter anderem die Hashtags "Liebe" und "König" bei.

Bruce Willis' Tochter Rumer dankte den Menschen für ihre Anteilnahme. (Foto: Instagram/scoutlaruewillis)

Etliche Stars drückten ihr Mitgefühl zudem in den Kommentaren unter den Instagram-Posts von Bruce Willis' Angehörigen aus. "Anmut und Mut", schrieb etwa Jamie Lee Curtis. "Er war so ein unglaublicher Schauspielpartner für mich und ist der schönste, sanfteste und urkomischste Mann", kommentierte Sarah Paulson. "Mein Mitgefühl gilt Bruce und seiner ganzen Familie. Ich bin so dankbar, dass sie dies mit uns geteilt haben. Wir behalten sie alle in unseren Gebeten", schrieb auch Rita Wilson, die Ehefrau von Tom Hanks.

Einige Stars wie Billy Bush boten der Patchworkfamilie auch ihre Hilfe an. "Ich liebe diesen Mann. Er war mmer so verdammt gut zu mir", kommentierte der Moderator und erinnerte sich an "die guten alten Tage. Alles Liebe für euch und wenn ich etwas tun kann, ruft mich bitte an". Und auch etliche wie Promis, darunter Tänzerin Jenna Dewan, die Models Helena Christensen, Winnie Harlow und Cindy Crawford, die Schauspielerinnen Julianne Moore, Melanie Griffith, Lucy Liu und Busy Philipps, kommentierten den Post von Demi Moore mit Worten und Emojis.

Regisseur Randall Emmett, der mit Willis im vergangenen Jahr für "Midnight in the Switchgrass" zusammenarbeitete, sagte gegenüber dem "People"-Magazin: "Bruce und ich haben an über 20 Filmen gearbeitet. Er ist ein großartiger Schauspieler und legendärer Actionstar, ein unglaublicher Vater und ein enger Freund." Er unterstütze Willis und seine Familie "in dieser herausfordernden Zeit voll und ganz und bewundere ihn für seinen Mut im Kampf gegen diese unglaublich schwierige Krankheit."

Kurz nachdem sie und ihre Verwandten die Neuigkeit über ihren Vater geteilt hatte, meldete sich Scout Willis in ihrer Instagram-Story zu Wort, um ihre Dankbarkeit für die Liebe und Unterstützung zu teilen, die sie erhalten hatte. "Die exquisite Verbreitung der Liebe, die ich gerade erlebe, haut mich einfach um", schrieb die 30-Jährige. "Ich danke euch allen, dass ihr so viel Zärtlichkeit und atemberaubende Liebe für meinen Vater und meine ganze Familie zeigt."