Seit der Heimkehr der Dschungel-Stars spitzt sich das Fremdgeh-Drama um Peter Klein dramatisch zu. Während seine Frau Iris in der Klinik ist, postet seine angebliche Liebschaft kryptische Botschaften. Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser schlagen sich derweil offenbar auf die Seite ihrer Mutter.

Mit der Nachricht, dass Iris Klein erst von einem Notarzt behandelt und dann ins Krankenhaus gefahren wurde, hat die Seitensprung-Affäre um ihren Mann Peter eine krasse Wendung erfahren. Betrachteten Außenstehende die öffentlich ausgetragene Auseinandersetzung bis dahin überwiegend noch als bizarre Posse, bekommen die Geschehnisse nun eine ganz andere Ernsthaftigkeit. Erst recht, da sich die Mutter von TV-Ikone Daniela Katzenberger und Ex-Dschungelkönigin Jenny Frankhauser vor ihrer Klinik-Einweisung in einer besorgniserregenden Nachricht auf WhatsApp zu Wort gemeldet hatte.

Rat und Nothilfe bei Suizid-Gefahr und Depressionen Bei Suizidgefahr: Notruf 112

Deutschlandweites Info-Telefon Depression, kostenfrei: 0800 33 44 5 33

Beratung in Krisensituationen: Telefonseelsorge (0800/111-0-111 oder 0800/111-0-222, Anruf kostenfrei) oder Kinder- und Jugendtelefon (Tel.: 0800/111-0-333 oder 116-111)

Bei der Deutschen Depressionshilfe sind regionale Krisendienste und Kliniken zu finden, zudem Tipps für Betroffene und Angehörige.

In der Deutschen Depressionsliga engagieren sich Betroffene und Angehörige. Dort gibt es auch eine E-Mail-Beratung für Depressive.

Eine Übersicht über Selbsthilfegruppen zur Depression bieten die örtlichen Kontaktstellen (KISS).

Am Donnerstag tauchte zudem ein Video auf, das die Fremdgeh-Vorwürfe an Peter Klein zu untermauern scheint. Aufgenommen und auf seiner Facebook-Seite gepostet hatte es ein Besucher des Frankfurter Flughafens, der offenbar ebenfalls im Terminal war, als die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" mit ihren Begleitpersonen hier nach ihrer Rückreise aus Australien ankamen. In dem Clip war zu sehen, wie Peter Klein seine angebliche Liebschaft Yvonne Woelke in einem Aufzug zu küssen schien.

Haben Peter Klein und Woelke bislang stets vehement bestritten, ein gemeinsames Techtelmechtel zu haben, gab es zu dem Video zunächst keine Stellungnahme von ihnen. Stattdessen meldete sich Woelke mit einer kryptischen Botschaft auf ihrer Instagram-Seite zu Wort. "Ich dachte, stille Post wäre ein altes Kinderspiel, das jetzt auch Erwachsene spielen", schrieb sie - und alle Welt rätselt seither, was sie damit wohl sagen will.

Katzenberger und Frankhauser wiederum hatten sich im Streit ihrer Mutter mit dem Stiefvater bislang demonstrativ zurückgehalten. Nun jedoch platzte es doch aus Frankhauser heraus, die aus einer früheren Ehe von Iris Klein stammt. In einem inzwischen nicht mehr auffindbaren Instagram-Beitrag schrieb sie: "Habe die Story, dass ich das alles nicht glaube, nun gelöscht. Nach den letzten Bildern, die ich gerade zugeschickt bekommen habe, nehme ich alles zurück."

"Wir sind so enttäuscht"

Das Wort "alles" hob sie dabei mit roter Farbe hervor. Auf welche Bilder sie sich bezieht und ob es sich dabei womöglich um den Fahrstuhl-Clip handelt, erklärte sie nicht. Stattdessen fuhr sie fort: "Wollte das anscheinend bis zuletzt nicht wahrhaben und weiß nicht mehr, was man glauben kann. Werde mich nun nie mehr dazu äußern. Es ist wie ein wahr gewordener Albtraum."

Frankhausers Halbschwester Katzenberger, die Iris Klein mit ihrem ersten Ehemann bekommen hatte, beließ es auf ihrer Instagram-Seite dabei, symbolisch ihre Meinung kundzutun. Sie postete lediglich zwei Emojis - einen weinenden Smiley und betende Hände. Auf RTL-Nachfrage ließ sie jedoch ebenfalls durchblicken, dass sie anscheinend zu ihrer Mutter hält. "Mir fehlen echt die Worte, wir sind so enttäuscht", sagte sie da.

Wenigstens ein Trostpflaster gibt es für die "Katze" allerdings: Ihr Mann Lucas Cordalis, der im Dschungelcamp den dritten Platz belegt hatte, ist wohlbehalten zurück bei ihr auf Mallorca angelangt. Katzenberger postete ein emotionales Wiedersehensvideo von seiner Ankunft, nach der er zunächst seine siebenjährige Tochter Sophia in die Arme schließt.

"Endlich", ist alles, was Katzenberger dazu anmerkte - abgesehen von einem Herz-Emoji. Das dürften sie und alle anderen wohl auch sagen, wenn sich Iris Klein hoffentlich bald wieder erholt und sich der Nebel um ihr Ehe-Drama gelichtet hat.