"Stand Up For Ukraine"-Event

"Stand Up For Ukraine"-Event Internationale Stars unterstützen Geflüchtete

Immer wieder nutzen Musiker ihre Reichweite, um auf die Not der Menschen in der Ukraine aufmerksam zu machen und Geld zu sammeln. Am morgigen Freitag steht nun das nächste Event mit Staraufgebot an. Zu den Unterstützern zählen Billie Eilish, Elton John, Madonna und Herbert Grönemeyer.

Musikgrößen wie Billie Eilish, Madonna, Celine Dion, Katy Perry, Elton John, Stevie Wonder und Bruce Springsteen haben sich einer Hilfsaktion für die Ukraine angeschlossen. Im Rahmen der Social-Media-Kampagne "Stand Up For Ukraine" wollen die Weltstars am 8. April zu Spenden und anderen Formen der Unterstützung für Betroffene innerhalb der Ukraine und für die Millionen Flüchtlinge aufrufen.

Nach Angaben der nichtstaatlichen Organisation Global Citizen wollen auch Stars wie Herbert Grönemeyer, Miley Cyrus, Billy Joel, The Weeknd, Jon Batiste, U2 und die Red Hot Chili Peppers bei der Kampagne mitwirken. Global Citizen setzt dabei auf das weltweite Engagement von Bürgern, politisch Druck zu machen und humanitäre Hilfe zu fordern.

Die Aktion findet am Vortag einer für Samstag geplanten Geberkonferenz in Warschau statt, die von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und dem kanadischen Premier Justin Trudeau einberufen worden war. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges am 24. Februar sind viele Millionen Menschen aus der Ukraine geflüchtet, die meisten davon ins Nachbarland Polen.