Der öffentlich ausgetragene Fremdgeh-Skandal um Iris und Peter Klein geht in die nächste Runde. Denn die Katzenberger-Mutter ist fest davon überzeugt, dass ihr Ehemann schon seit geraumer Zeit mit Yvonne Wolke kokettiert. Schwiegersohn Lucas Cordalis bemüht sich um Schadensbegrenzung.

Das Dschungelcamp ist vorbei, der Fremdgeh-Eklat geht weiter. Denn für Iris Klein steht unverändert fest: Zwischen ihrem Ehemann Peter und der Schauspielerin Yvonne Woelke lief hinter den Dschungel-Kulissen ein Techtelmechtel. Doch damit nicht genug. Die Mutter von Daniela Katzenberger glaubt auch zu wissen, dass die beiden schon viel länger miteinander liebäugeln.

Aufgekeimt sei alles vor einem Jahr. Schon damals war Peter Klein nach Australien gereist, um seinen Schwiegersohn Lucas Cordalis zu unterstützen. Dessen Einzug ins Camp fiel wegen einer Corona-Infektion jedoch ins Wasser. Yvonne Woelke befand sich zu dem Zeitpunkt ebenfalls in Down Under - als Begleitung von Dschungelteilnehmerin Janina Youssefian. Damals hätten die beiden bereits Handynummern ausgetauscht, sagt Iris Klein zu RTL.

"Peter schrieb seit einem Jahr immer heimlich auf der Toilette. Ich wusste nie, mit wem! Er zuckte immer zusammen und legte das Handy schnell weg, wenn ich in den Raum kam", verrät Iris Klein. Als ihr Mann im Jahr darauf erneut auf Yvonne Woelke traf, die diesmal Djamila Rowe begleitete, habe die 55-Jährige eins und eins zusammengezählt.

"Ich bin enttäuscht von meinem Mann, dass er mich jeden Tag aufs Neue belogen hat und immer und immer wieder mit dieser Frau zusammen war. Er sagte auch, er kennt sie nicht!" Eine glatte Lüge, glaubt Iris Klein. "Ich habe in den vergangenen Tagen öfter Facetime mit ihm gemacht und sie war jedes Mal da." Schwere Vorwürfe, die das ohnehin zerrüttete Verhältnis der Eheleute Klein noch weiter belasten dürften. "Ich habe mein Vertrauen verloren, ihn viel zu oft beim Lügen erwischt."

"Ich werde mich scheiden lassen"

Das gemeinsame Domizil auf Mallorca hat Iris Klein inzwischen verlassen. Unterschlupf findet sie derzeit bei Tochter Jenny Frankhauser. "Es geht mir beschissen", sagt Iris Klein zu RTL. "Ich bin gerade bei Jenny im Gästezimmer und überlege, wie es weitergehen soll." Es scheint, als hätte die enttäuschte Katzenberger-Mama kaum noch Hoffnung auf einen versöhnlichen Ausgang der Geschichte. Auf ihrem privat gestellten Instagram-Account schreibt sie überdies: "Mein Entschluss steht fest und ich werde mich scheiden lassen, da ich nicht mehr mit einem verlogenen Mann zusammen leben möchte."

Schwiegersohn Lucas Cordalis will indes einen Versuch unternehmen, den mehr als schief hängenden Haussegen wieder geradezubiegen. Der Dschungelcamp-Drittplatzierte hatte erst nach seinem Ausscheiden im Finale von der Fremdgeh-Causa erfahren. Die Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen hatten zwar immer wieder darauf angespielt, den 55-Jährigen aber über die Hintergründe im Dunkeln gelassen.

"Ich war sehr schockiert, als ich davon das erste Mal gehört habe", sagt Lucas Cordalis der "Bild"-Zeitung. Raus aus dem Dschungel habe zunächst ein Telefonat mit Schwiegerpapa Peter Klein angestanden, der die Vorwürfe vehement abstreitet. Keine einfache Situation für den selbst erklärten Harmoniemenschen.

"Ich hoffe, dass sich die Wogen wieder glätten. Ich liebe meine Schwiegereltern", sagt er - und hat schon einen Plan gefasst. "Ich werde auf Mallorca eine Krisensitzung organisieren, damit sich alle Unklarheiten beseitigen lassen". Es könnte die letzte Chance sein, eine Trennung der Kleins nach 17 Ehejahren noch abzuwenden.