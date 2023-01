Sie habe derzeit "einen Ruhepuls" von 110, schüttet Daniela Katzenberger ihr Herz aus. Der Grund dürfte das Ehe-Drama zwischen ihrer Mutter Iris und Peter Klein sein. Aber auch die Demontage ihres Mannes Lucas Cordalis im Dschungelcamp schlägt ihr aufs Gemüt.

Keine Frage: Das hatten sich alle ganz anders vorgestellt. Das Dschungelcamp-Publikum ebenso wie ganz sicher und vor allem der gesamte Cordalis-Katzenberger-Clan. Musste Lucas Cordalis im vergangenen Jahr wegen einer Corona-Erkrankung noch kurzfristig auf seine Teilnahme an "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" verzichten, sollte sein diesjähriger Einzug in die RTL-Show zum phänomenalen Triumph werden.

"Jetzt erst recht", gaben er und seine Familie deshalb trotzig als Motto aus. Schließlich geht es für ihn um nichts Geringeres, als in die Fußstapfen seines Vaters zu treten, der 2004 als Costa I. der allererste Dschungelkönig überhaupt geworden war.

Doch nach rund einer Woche im Camp ging plötzlich alles drunter und drüber. Und das zunächst abseits der eigentlichen Show. Mit diversen Instagram-Posts, in denen sie ihrem Mann Fremdgeh-Vorwürfe machte, trat Lucas Cordalis' Schwiegermutter Iris Klein ein öffentliches Ehe-Drama los. Der gescholtene Peter Klein, der als Begleiter von Lucas derzeit weit entfernt von seiner Frau ebenfalls in Australien weilt, ist sich jedoch keiner Schuld bewusst. Dennoch: Iris Klein beharrt auf ihren Anschuldigungen und deutete mittlerweile sogar an, bereits Kiste zu packen und das Ehe-Aus vorzubereiten.

"Das Herz grätscht mir dazwischen"

Auch an ihrer Tochter Daniela Katzenberger, die mit Lucas Cordalis verheiratet ist, geht der Trubel selbstredend nicht spurlos vorbei. Hatte sie zunächst angekündigt, sich aus all dem heraushalten zu wollen, sind ihre Dämme nun offenbar aber doch auch gebrochen. So meldete sie sich jetzt in ihren Instagram-Storys zu Wort. Zwar geht sie nicht explizit auf den Streit zwischen ihrer Mutter und ihrem Stiefvater ein. Doch es dürfte kaum ein Zweifel daran bestehen, was sie meint, wenn sie erklärt: "Ich hab seit ein paar Tagen das Gefühl, hier ist die Hölle ausgebrochen."

Unumwunden gibt Katzenberger zu: "Es passieren echt viele Sachen, die schlimm sind und auch extrem belastend." Schon seit Tagen habe sie "einen Ruhepuls von 110". Und das, obwohl sie schon gar keinen Kaffee mehr trinke. "Aber ich nehme mir Sachen auch zu Herzen leider", so die 36-Jährige.

"Ich will jetzt gar nicht darauf eingehen, wegen was und warum", erklärt Katzenberger nur bedingt nebulös, denn was sie während ihres am frühen Donnerstagabend veröffentlichten Posts so aufgewühlt hat, liegt auf der Hand. "Ich würde mir wünschen, dass es mir viel mehr am Arsch vorbeigeht, aber es geht dann halt leider doch nicht, wie man es im Kopf gerne hätte, weil ich weiß ja, das Herz grätscht mir immer so ein bisschen dazwischen", gibt die "Katze" preis.

"Ich bin schon groß"

Als sie das sagt, weiß sie noch gar nicht, dass auch schon neue finstere Wolken um sie herum aufziehen. Diesmal unmittelbar im Camp und mit ihrem Ehemann im Zentrum. Der wurde in der jüngsten Ausgabe von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", die erst später am Donnerstag ausgestrahlt wurde, in einen heftigen Streit mit seinen Mitcampern Gigi Birofio und Papis Loveday verwickelt.

Auch dazu hat sich Katzenberger am Freitagmorgen schließlich geäußert. Sie müsse ihren Mann nicht verteidigen, gibt sie sich trotzig. Es stehe außer Frage, "dass Lucas weder ein asoziales Arschloch, noch respektlos, noch unhöflich" sei. Er stehe mit beiden Beinen im Leben, sei Vater und einer der liebsten Menschen, die sie kenne. Man müsse sich keine Sorgen um sie machen, beteuert sie zugleich. "Ich bin schon groß." Süffisant fügt sie hinzu: "Nix ist so alt, wie das Dschungelcamp im Februar."

Auch Katzenbergers Halbschwester Jenny Frankhauser, die 2018 zur Dschungelkönigin gekrönt worden war, nahm ihren Halbschwager auf ihrer Instagram-Seite in Schutz. Zur Ehekrise ihrer Mutter mit Stiefvater Peter Klein äußerte sie sich hingegen auch nur indirekt. "Was hier hinter den Kulissen abgeht, könnt ihr euch gar nicht vorstellen", klagt sie ihr Leid. "Momentan ist der Wurm irgendwie drin."

Was auf Lucas wartet ...

Peter Klein selbst wiederum nahm in einem neuen RTL-Interview kein Blatt vor den Mund. "Ich bereue definitiv, dass ich hierhergekommen bin, weil ich niemals damit gerechnet hätte, das so was passiert", bringt er in dem Gespräch seine Verzweiflung zum Ausdruck. Aktuell herrsche "absolute Funkstille" zwischen ihm und seiner Frau. "Ich melde mich ganz bewusst nicht zu Hause, weil ich für mich ein bisschen die Ruhe brauche, weil es frisst dich ja auf", so Peter Klein.

Wenn er wieder nach Hause zurückgekehrt sei, werde er natürlich das Gespräch mit seiner Frau suchen, erklärt der 63-Jährige. Während ihn also - hoffentlich - ein klärendes Gespräch erwartet, kann sich Lucas Cordalis nach all dem Dschungel-Tohuwabohu wohl wenigstens auf eine Sache freuen. Auf ihn warte schon seine "Einhorn-Bettwäsche", verspricht Katzenberger.