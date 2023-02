Nach dem Trubel der vergangenen Tage ist Iris Klein offenbar nach Mallorca gereist - und das an der Seite ihres Ehegatten Peter Klein? In ihren Instagram-Stories finden sich hierzu widersprüchliche Hinweise. Was unbestreitbar ist: Der Streit zwischen ihr und Yvonne Woelke erreicht einen Höhepunkt.

Seit Wochen hält das Ehedrama zwischen Iris und Peter klein nicht nur Tochter Daniela Katzenberger auf Trap, die sich jüngst genötigt fühlte, ihrer Mutter klarzumachen, dass sie keine Eheberaterin sei - sondern ganz Deutschland.

Nun geht das Drama weiter - und das über den Wolken. Offenbar im Flieger nach Mallorca sitzend formuliert Iris Klein in Richtung ihres Ehegatten Peter sowie Schauspielerin Yvonne Klein, denen sie eine Affäre vorwirft, die Worte: "Beide verlogen." Sie teilt dies über Instagram. Der Rest ihrer jüngsten Anklage lässt aber an einer Stelle vermuten, dass ihr Ehegatte, mit dem sie gerade tief verstritten zu sein scheint, gar direkt neben ihr sitzt.

Ganz klar ist die Sache aber nicht. Auch ist nicht klar, ob im Ehedrama der beiden nun ein Happy Ende wahrscheinlicher ist oder eine Trennung. Bevor die Fliegersituation beleuchtet werden kann, erst einmal von vorne: Worum geht es?

Iris Klein behauptete kürzlich öffentlich, dass ihr Mann sie mit Yvonne Woelke betrogen habe, als er als Dschungelcamp-Begleitung von Lucas Cordalis in Australien war. Cordalis ist der Ehemann ihrer Tochter Daniela Katzenberger. "Ich habe mein Vertrauen verloren, ihn viel zu oft beim Lügen erwischt", so Iris Klein.

Eine Talfahrt folgt der nächsten

Iris Klein beschäftigt aber nicht nur der mutmaßliche Seitensprung. Sie musste kürzlich in eine Klinik, entlässt sich nach eigenen Worten dann eigenmächtig. Sie und ihr Peter treffen sich erst in der vergangenen Woche zu einem Krisengipfel - nicht viel dringt nach außen. Was sich bei den Kleins in wenigen Wochen abspielt, dafür brauchen andere Paare Monate und Jahre.

Jüngst bestreitet Yvonne Woelke, dass es eine Affäre mit Peter gab, und am gestrigen Sonntagabend platzt ihr der Kragen: "Du hast uns alle mit deiner krankhaften Eifersucht und dem Veröffentlichen von Gerüchten in diese Situation gebracht", schreibt sie in einer Story auf Instagram. "Es ist nie etwas passiert und du übst Psycho-Druck aus. Legst das Feuer und bist dann ruhig."

"Ein Blick auf sein Handy... Das war´s."

Etwa gleichzeitig teilt Iris Klein eine Story, in der sie vermutlich ihre Fans und Unterstützer bittet, nicht mehr angeschrieben zu werden. Grund: "Ich muss mich jetzt um meine Gesundheit kümmern." Immerhin liegt ihre Klinik-Episode noch nicht lange zurück.

Am heutigen Montag dann ihr Flug nach Mallorca. Offenbar im Flieger sitzend, teilt sie abermals via Instagram Anschuldigungen: "Und zur Info... Peter und Yvonne schreiben sich immer noch heimlich!!! Gestern Abend wieder... So viel zum Thema, er will die Ehe retten." Kurze Zeit später heißt es: "Habe es eben selbst gesehen.... Wir fliegen gerade nach Mallorca... ein Blick auf sein Handy... Das war´s."

Dann schreibt sie: "Beide verlogen."

Sitzt Peter Klein an ihrer Seite?

Sitzen Iris und Peter Klein also nebeneinander im Flieger nach Mallorca, wo sie wie Tochter "Katze" schon gelebt haben oder leben? Sitzt er neben ihr und studiert seinen (mutmaßlichen) Nachrichtenverlauf mit Yvonne? Das würde darauf schließen lassen, dass er entweder unschuldig und naiv ist, oder aber ein Fremdgeher, der den Adrenalinrausch mag.

Aber vielleicht saß Peter Klein auch nicht mit Iris Klein im Flieger. Hierfür gibt es ein kleines Indiz: Seine Gattin teilte nämlich auch ein Video vom Landeanflug auf die Insel. Darin spricht sie ihren Ehegatten direkt an. Sie verlinkt dessen Instagram-Profil und schreibt "Ich schaffe das nicht mehr..." Wäre er an ihrer Seite gereist, könnte sie es ihm ja auch direkt sagen. Oder aber die Beteiligung der Öffentlichkeit spielt für alle Protagonisten dieses Ehedramas gerade eine große Rolle.