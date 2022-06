Im März gibt Janina Uhse via Instagram ihre Schwangerschaft bekannt. Ihre Babykugel ist damals schon klar zu erkennen. Nun verkündet die ehemalige GZSZ-Darstellerin die Geburt ihres ersten Kindes.

Janina Uhse ist zum ersten Mal Mutter geworden. Das hat die Ex-GZSZ-Schauspielerin und Foodbloggerin auf Instagram bekannt geben. Dort teilte sie ein Foto, das die Hand ihres Neugeborenen zeigt, die gerade ihren Zeigefinger umfasst.

"Und dann kamst du, kleiner Herzensbrecher", schreibt die frischgebackene Mutter, die seit 2019 verheiratet ist. Weiter schwärmt sie von ihrem neuen Alltag: "Herrlich, wie du nun seit einer Woche Tag und Nacht miteinander verschmelzen lässt und so alles andere gerade nebensächlich wird." Das Geschlecht des Babys geht aus dem Post nicht hervor. Die Formulierung "kleiner Herzensbrecher" lässt jedoch darauf schließen, dass es sich um einen Jungen handeln könnte.

In den Kommentaren reihen sich unzählige Glückwünsche von ehemaligen Serien- und TV-Kollegen. "Herzlichen Glückwunsch! Nur das Beste für euch drei!", schreibt etwa GZSZ-Schauspielerin Chryssanthi Kavazi. "Überwältigend wunderschön. Liebe euch!", schwärmt Iris Mareike Steen. Auch die GSZS-Stars Thomas Drechsel und Eva Mona Rodekirchen kommentierten den Beitrag mit Herz-Emojis. "Wie wunderbar, liebe Uhsi! Herzlichen Glückwunsch und schnuffeliges Eingrooven", schreibt "Gala"-Moderatorin Annika Lau. Von Lena Gercke heißt es: "Das schönste!"

"Es braucht Hoffnung"

Ihre Schwangerschaft hatte die 32-Jährige erst im März verkündet. Auf Instagram schrieb sie mit Blick auf die Corona-Pandemie und den Ukraine-Krieg: "In einer Zeit, in der es scheinbar mehr Dunkelheit als Licht gibt, braucht es Hoffnung - auch die kleine, persönliche. Die Welt wird und muss sich weiterdrehen und kann nur so eine Chance auf Heilung haben." Die Alternative, "sich vergraben und dem Schicksal ergeben", lehnt sie ab. "So hat man der Dunkelheit nichts entgegenzusetzen", schreibt die Schauspielerin. Und sie fügt hinzu: "Ich werde mein Bestes geben, meinem Kind diese Werte zu vermitteln. Werte, die es für einen freien Geist in einer freien Welt braucht - um diese zu bewahren und zu beschützen."

Janina Uhse wurde 2008 durch die Serie GZSZ bekannt, in der sie die Rolle der Jasmin Nowak spielte. 2016 verließ sie die RTL-Serie und postet seitdem für ihr Projekt "Janina and Food" Rezepte in den sozialen Medien.