Es ist nicht das erste Mal, dass sich Unbekannte am Grab von Willi Herren zu schaffen machen. Und auch jetzt nimmt das Ganze seine Witwe Jasmin Herren sehr mit. So sehr, dass sie sich nun erstmal aus den sozialen Medien zurückziehen möchte.

Seit Willi Herren im April völlig überraschend starb, kommt seine Ehefrau Jasmin Herren nicht mehr zur Ruhe. Vor allem ein Streit, der innerhalb der Familie entbrannte, machte ihr immer wieder zu schaffen. Dass nun erneut das Grab des Mallorca-Stars geschändet wurde, lässt die 42-Jährige so sehr verzweifeln, dass sie sich erstmal aus den sozialen Medien zurückzieht, wie sie unter anderem in ihrer Instagram-Story bekannt gibt.

Das Grab von Herren vorher und nachher. (Foto: instagram.com/jasminherren78)

Am Sonntag legte Herren demnach ein Blumenherz auf das Grab ihres Mannes und stellte zudem eine Jahreskerze auf. Am nächsten Tag war beides verschwunden. Den Kranz fand die Witwe in einer Tonne für Biomüll ganz in der Nähe. Im Gespräch mit RTL erklärt die Sängerin: "Ich kann nicht nachvollziehen, dass jemand auf dem Grab meines Mannes rumtrampelt. Das macht mich traurig und gleichzeitig wütend." Dem bislang unbekannten Täter macht sie erhebliche Vorwürfe: "Wir reden hier von Grabraub, Grabschädigung und Störung der Totenruhe. Abgesehen von den moralischen und ethischen Aspekten." Anzeige erstattete sie bislang allerdings nicht.

Management übernimmt

Jasmin Herren ist von dem wiederholten Vorfall derartig getroffen, dass sie ihren Instagram-Kanal nun erstmal ruhen beziehungsweise pflegen lassen möchte. In einem Post erklärt sie ihren Fans: "Mein Management übernimmt meinen Account für ein Weilchen ab sofort! Ich hol meinen Schlaf nach."

Seit Monaten gibt es innerhalb der Familie immer wieder Streit um Willi Herrens Grab auf dem Kölner Melaten Friedhof. Und auch schon davor stritt sich Jasmin Herren, die ihren Ehemann kurz vor seinem Tod verlassen hatte, mit seiner Schwester Annemie und den beiden Kindern Stefano und Alessia, als es um die Beerdigung ging.

Willi Herren war im April tot in seiner Wohnung in Köln-Mülheim gefunden worden. Er wurde nur 45 Jahre alt. In der Vergangenheit hatte er sich mehrfach wegen seiner Drogen- und Tablettensucht behandeln lassen. Er und Jasmin waren seit 2018 verheiratet, nahmen unter anderem gemeinsam an der RTL-Show "Das Sommerhaus der Stars" teil. Im März 2021 dann gab Jasmin Herren die Trennung bekannt.