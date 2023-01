Detektivin Djamila kommt RTL auf die Spur, Verena sendet nur und Jana URKRAFT fliegen fast die Antennen weg. Tag 3 im Dschungel sorgt für "nasse Schlüpper", Regelverstöße und noch mehr knurrende Mägen. Die ersten Masken fallen.

Ha, RTL, wir haben dich! Jahrelang hat uns der Sender an der Nase herumgeführt und behauptet, das Dschungelcamp sei in Australien und nicht, wie in Wahrheit, in den Studios in Köln-Ossendorf. Und wer hat das alles aufgedeckt? Unsere Detektivin Djamila! Einst in der Schule bei Columbo und Wallraff lernte sie von der Pike das Einmaleins der Recherche. So hat sie herausgefunden, dass die Kröten, die an ihrem Bett ständig so im Einklang mit der Natur tröten, wohl vom Tonband kommen könnten. Öök, öök, öök, Inspektorin Rowe kann man mit solchen plumpen "Krötennummern nicht verarschen".

Tag 3 im Dschungel hat alles, was gutes Reality-TV ausmacht. Morgens scherzt Djamila herrlich selbstironisch darüber, beim Einzug ins Camp Sorge getragen zu haben, der Fallschirmsprung hätte Auswirkungen auf ihr Gesicht haben können: "Kommste unten an, sind die Lippen weg!" Zu viel von diesen ganzen Füllmaterialen sei ohnehin nicht gut, irgendwann habe sie auch mal so viel Hyaluron in den Wangen gehabt, "da konnteste schon 'ne Tasse drauf abstellen."

Papis und Claudia haben vor Lachen Tränen in den Augen. Aber hey, könnt Ihr bitte mal aufhören, so verdammt fröhlich zu sein? Die Tessa möchte in Ruhe wachwerden! Derweil lässt Jana ihre ganzen Urkräfte in Ketten-Smoker "Gigi" fließen. Diese Fluppen-Abhängigkeit kann doch behandelt werden. Und, "Gigi", spürst du's schon? Come on, feel gefälligst the energy! Okay, sagt der Durchströmte: "Die lebt auch in ihrer eigenen Welt." Aber wenn "Gigi" die Augen schließt, ist da schon irgendwas! "Ne Kippe wäre aber immer noch geil!"

"Okay, ich verhungere!"

Tag 3 ist auch der Tag, an dem Cosimo und Tessa gemeinsam zur Dschungelprüfung mit dem Titel "Shitstorm" andackeln müssen. Auf einem keimigen Klo, prima zu vergleichen mit stillen Örtchen an so manchen Autobahnen, müssen die beiden - B U C H S T A B I E R E N. Oder wie "Gigi" das Ergebnis der Prüfung voraussieht: "Okay, ich habe keine Hoffnung mehr, ich verhungere!" Wie heißt der aktuelle amerikanische Präsident? "Mmmh", überlegt Cosimo, "wer kam nach Obama? Wie heißt der nochmal?"

Der Checker und das Model werden überschüttet mit Melasse, Federn, Essensresten, Kadavern und Maden und ergattern - zwei Sterne! Grandios nicht nur "Cosis" Schreie, sondern auch Tessas Regelverstoß. Will die Prinzessin nach der Prüfung partout kein kurzes Interview geben, weil das "unhygienisch" sei. Sie friere, außerdem sei ihr "Schlüpper nass". "Tessa! Warte bitte, warte bitte mal!" Aber nein, erwidert die Sterne-Vergeigerin: "Ich bin nass, das geht so nicht! Du willst nur deine Interviews, das mache ich nicht."

Zurück im Camp springt sie in den Weiher, Teamchef Papis wäscht ihre Wäsche und der ebenfalls begossene Pudel Cosimo versucht, die von Tessas Anblick geschockten Campis aufzumuntern.

"Quak, Quak, quak, quak, Madamchen!"

Können wir an dieser Stelle bitte einmal festhalten, dass "Gigi" "famegeil" ist? "Jeder, der Fernseher macht, ist famegeil!" Gemeinsam mit seiner Schwester im Geiste Cecilia lästert der 23-Jährige über das affektierte Auftreten von Verena Kerth. "Diese unechte Lache! Anstrengend! (…) Hört sich an, wie ein Paarungsruf einer Ziege!" Bisschen mehr Realness, Verena, ja? "Armer Terenzi!" Merke: Es gibt die normalen Famegeilen und die High-Class-Famegeilen wie Verena, die "nur darüber nachdenken, wie sie für die Außenwelt rüberkommen." Dass dies meist nicht lange gutgeht, erfahren wir spätestens - beim Abendessen!

Die vermaledeiten Veganer wagen es, ihre Bohnen nicht mit Verena zu teilen, die zwar Fleisch ist, aber keine Lust auf Krokodil hat. Papis meint, das schmecke wie Hähnchen, aber der Verena geht’s nun mal "ums Prinzip". Ratzfatz hat sie sich mit Jana in den Haaren - amtlich "angemeldete" Veganerin. Plötzlich geht’s nicht mehr nur um Bohnen, sondern um gebrochene Regeln. Jana sei kein Teamplayer, so Verenas Vorwurf.

"Also jetzt reicht's aber wirklich!" Da fliegt der Jana doch glatt die URKRAFT weg! Es folgt eine psychiatrische Analyse der kerth'schen "Unzulänglichkeiten". Mensch, Verena, du hast, "ein riesiges Geltungsbedürfnis! Da ist so viel Unsicherheit, (…) dass du nur projizierst! Immer nur senden, senden, senden! Quak, Quak, quak, quak, Madamchen!" Hui, das ist aber "so gar nicht Om", findet Claudia. Ist das nicht sogar "beleidigend"? Die Jana ist doch "sonst immer so lieb. (…) Was ist denn das für ne Psychoshow?" Na, "Halle Julia", würde Danni Büchner jetzt sagen, das kann noch heiter werden!

Was sonst noch geschah:

Cosimo rasiert sich den juckenden Bart und berichtet von seiner Spielsucht. Er brauche dringend Geld, um seine Schulden zu bezahlen. "Wenn meine Freunde wissen, dass ich kein Geld habe, melden sie sich nicht." Moment, Cosimo! Das sind keine Freunde! An Tag 3 aber ist es vor allem Papis, der die Herzen der Zuschauer erneut gewinnt. So erzählt er, dass er zwar froh sei, von seinem Vater die Autorität zu haben, aber als Kind habe er ihm sehr gefehlt. Da sei nie ein Anruf gekommen oder eine Geste, die ihm zeigte, dass der Vater auf seinen Sohn stolz sei. Man sieht die Sehnsucht in Papis Augen, diese Traurigkeit, nie den Vater gehabt zu haben, den er als Kind so sehr gebraucht hätte.

In die nächste Dschungelprüfung müssen der famegeile "Gigi" und - schon wieder: unsere Tessa. Letzte Worte zu Jan: Jawoll, Herr Köppen! Viel besser! Viel, viel besser!