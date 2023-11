Nase, Wangen, Augen. Hat sie oder hat sie nicht? Um das Aussehen von Jennifer Lawrence wird wild spekuliert. Der Hollywood-Star habe mit mehreren Operationen seine Schönheit optimiert. Lawrence streitet alles ab. Der Grund für ihr Aussehen sei ein anderer.

Jennifer Lawrence hat nie eine Schönheitsoperation gehabt. Das erklärte die 33-jährige Schauspielerin nun nach den Gerüchten rund um ihr Aussehen. Seit ein paar Monaten spekuliert so manch ein Fan, dass sie ihrem Look mithilfe von plastischen Eingriffen nachgeholfen hätte. In einem Gespräch mit Kylie Jenner für das Magazin "Interview" weist sie dies zurück. Der Grund für ihr verändertes Erscheinungsbild sei ihr neuer Visagist Hung Vanngo, so Lawrence.

Es sei unglaublich, was Make-up alles bewirken kann, sagt die Oscar-Gewinnerin und nennt Hung Vanngo scherzhaft ihren "Schönheitschirurgen". Seit sie mit ihm zusammenarbeitet, sei jeder überzeugt, dass sie eine Augenoperation gehabt hätte.

"Ich hatte keine Augenoperation, ich trage Make-up", erklärt der Hollywood-Star. Die Kritiker würden zudem Fotos ihres 19-jährigen Ichs mit ihrer aktuellen Optik vergleichen. Daraus könne man keine Schlüsse ziehen, meint Lawrence. "Ich bin erwachsen geworden", sagt sie über die Veränderungen. "Ich habe Babyspeck in meinem Gesicht verloren und es hat sich allgemein verändert, weil ich älter werde", führt der "Tribute von Panem"-Star weiter aus. "Ich habe genau die gleiche Nase. Lediglich meine Wangen wurden kleiner", erklärt sie zu den Gerüchten um eine Nasen-OP.

Mit ihrer Rolle als Heldin Katniss Everdeen in der Romanverfilmung "Die Tribute von Panem" startete Jennifer Lawrence ihre Karriere. Inzwischen hat sie drei Golden Globe Awards und einen Oscar im Schrank stehen. Für ihre Rolle als Tiffany Maxwell im Film "Silver Linings" gewann der Hollywood-Star bei den Verleihungen 2013 einen Oscar in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin". Da war sie gerade mal 22 Jahre alt. Ihr Stolpern über die Treppe, um den Goldjungen in Enpfang zu nehmen ist legendär. Auch privat hat sie ihr Glück gefunden: Im Oktober 2019 heiratete sie ihren Partner Cooke Maroney, drei Jahre später bekamen die beiden ihr erstes Kind.

Eine Operation hat Jennifer Lawrence bereits 2012 zugegeben. Dies sei aber keine Schönheitsoperation gewesen, sondern ein Eingriff an der Nase aus gesundheitlichen Gründen. Damals habe sie an Problemen mit der Nasenscheidewand gelitten, so Lawrence.