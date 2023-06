Mittlerweile ist Jennifer Lawrence bei dem Kunsthändler Cooke Maroney in festen Händen. Doch es gab eine Zeit, da wurde der Schauspielerin so manche Affäre angedichtet, etwa mit "Die Tribute von Panem"-Kollege Liam Hemsworth. Alles Quatsch, stellt sie nun klar.

Jennifer Lawrence hat auf Gerüchte reagiert, denen zufolge sie einmal eine Affäre mit Liam Hemsworth gehabt haben soll. An der Geschichte sei nichts dran, erklärte sie nun in der US-Show "Watch What Happens Live with Andy Cohen".

Die Gerüchte waren vor wenigen Monaten aufgekommen, nachdem Miley Cyrus das Musikvideo zu ihrem Song "Flowers" veröffentlicht hatte. Einige mutmaßten, die Sängerin schieße darin gegen den Hollywood-Star - womöglich, weil Lawrence eine Affäre mit Hemsworth gehabt habe, als dieser noch mit Cyrus zusammen war.

Cyrus und Hemsworth führten über Jahre eine On-Off-Beziehung. Nach ihrer Hochzeit Ende 2018 folgte nur wenige Monate später im Sommer 2019 die Trennung. Lawrence und Hemsworth wiederum kennen sich durch ihre gemeinsame Arbeit an "Die Tribute von Panem". Von 2012 bis 2015 standen sie für die Fantasy-Erfolgsreihe zusammen vor der Kamera.

"Geheimes Techtelmechtel"?

Als Andy Cohen nun Lawrence als Gast in seiner Show begrüßte, sprach er sie direkt auf das Musikvideo von Cyrus an. Der Clip habe ja für einigen Aufruhr gesorgt, weil er womöglich ein "geheimes Techtelmechtel" zwischen ihr und Hemsworth andeute, erläuterte der Moderator. Sie gehe liebend gerne darauf ein, antwortete Lawrence, wie aus einem Mitschnitt der entsprechenden Passage hervorgeht, der unter anderem dem US-Portal "Page Six" vorliegt.

"Nicht wahr", stellte die 32-Jährige unmissverständlich fest. "Nicht wahr, totales Gerücht", insistierte sie noch einmal. Zwar hätten Hemsworth und sie sich einmal geküsst, das sei aber Jahre nach einer Trennung ihres Schauspielkollegen von Cyrus gewesen.

Miley Cyrus trägt in ihrem "Flowers"-Video ein goldenes Kleid. Spekuliert wurde, dies könne eine Anspielung auf ein ähnliches Kleid sein, das Lawrence 2012 bei der "Die Tribute von Panem"-Premiere in Los Angeles getragen hatte. Zu dem Event war sie gemeinsam mit ihren Co-Stars Hemsworth und Josh Hutcherson erschienen. Die Ähnlichkeit der Outfits sei aber sicher nur ein Zufall, ist Lawrence überzeugt.

Während Miley Cyrus nach dem Ehe-Aus mit Hemsworth bislang keine neue Partnerschaft von Dauer eingegangen ist, ist Lawrence seit einigen Jahren in festen Händen. 2019 heiratete sie den Kunsthändler Cooke Maroney, im Februar 2022 wurden die beiden zum ersten Mal Eltern.

Bei "Twilight" abgeblitzt

Im Podcast "The Rewatchables" verriet die Schauspielerin vor Kurzem noch ein weiteres Geheimnis: Vor ihrer Rolle in die "Die Tribute von Panem habe sie sich vergebens um ein Engagement in der Vampir-Saga "Twilight" beworben. "Ich habe für 'Twilight' vorgesprochen und sie haben mich sofort abgelehnt", plauderte Lawrence aus. "Ich habe nicht mal einen Rückruf bekommen, um in die zweite Runde zu kommen."

Darüber beklagen wird sich Lawrence im Nachhinein sicher nicht, schließlich machte sie ihre Verkörperung der Katniss Everdeen in "Die Tribute von Panem" zum Weltstar. Im Prequel "The Ballad of Songbirds & Snakes", das aktuell in der Mache ist, wird sie allerdings nicht zu sehen sein - jedenfalls nicht in der Rolle einer Oma. "'Stimmt es, dass du im Hunger Games-Prequel als Katniss' Großmutter auftrittst?'", leitete Andy Cohen in seiner Show eine Fan-Frage an Lawrence weiter. Die Schauspielerin reagierte darauf entrüstet: "Ach so, weil ich 49 in Hollywood-Jahren bin, oder was?"

Die Handlung von "The Ballad of Songbirds & Snakes" ist 49 Jahre vor den Geschehnissen in "Die Tribute von Panem" angesiedelt. Auch mit dem Oma-Gerücht räumte Lawrence schließlich eindeutig auf: "Nein, das stimmt nicht."