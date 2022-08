Klar, die Paparazzi waren da. Doch offiziell wurden bislang keine Bilder der Traumhochzeit von Jennifer Lopez und Ben Affleck veröffentlicht. Nun gewährt die Sängerin zumindest einen kleinen Einblick auf die Kleider, die sie getragen hat.

Wer hätte bei der Hochzeitsfeier von Jennifer Lopez und Ben Affleck am Wochenende nicht gerne Mäuschen gespielt? Wenigstens ein kleines bisschen lässt die Sängerin nun ihre Fans an dem pompösen Ereignis teilhaben.

So schrieb Lopez auf ihrer Instagram-Seite: "Erster Blick auf meine Hochzeitslooks." Dazu veröffentlichte sie ein Foto, das sie hinter einem Schleier zeigt und einen Eindruck von ihrem aufwendigen Make-up vermittelt. Dazu kündigte sie an, weitere Einblicke könnten die Fans über den "On The JLo"-Newsletter erhalten.

Die 53-Jährige hielt ihr Versprechen und zeigte wenig später in dem Newsletter mehrere enganliegende Kleider und die passenden Entwürfe mit tiefen Rückenausschnitten, die von Modedesigner Ralph Lauren kreiert worden waren. "Die Kleider waren traumhaft", schwärmte Lopez dazu und bedankte sich bei dem Designer.

Doch auch wer den Newsletter der Sängerin nicht abonniert hat, kann einen Blick auf die Kleider werfen. So veröffentlichte das "Vogue"-Magazin wenig später auf Instagram ebenfalls Bilder von Lopez in ihren unterschiedlichen Outfits. Allein das Kleid, mit dem sie zur Trauung erschienen sei, sei aus 500 Metern Stoff und mehr als 1000 einzelnen Tüchern hergestellt worden, heißt es dort etwa.

Es sind die ersten offiziellen Bilder von der Hochzeit - und es sollen nicht die letzten bleiben. "Ich werde sehr bald ein paar weitere Bilder und köstliche Details über unseren großen Tag teilen", versprach Lopez in ihrem Newsletter. Zuvor waren - etwa vom Promi-Portal "Page Six" - nur Paparazzi-Aufnahmen verbreitet worden.

Lopez und Affleck hatten am Wochenende noch einmal mit Familie und Freunden ihre Hochzeit gefeiert. Das Ganze sei "perfekt" für Lopez gewesen, sagte ein namentlich nicht genannter Insider dem US-Magazin "People". "Es war ein Traum für sie." Rund einen Monat zuvor hatten die Sängerin und der Schauspieler bereits im kleinen Kreis in Las Vegas geheiratet.