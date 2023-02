Jens Spahn hat seine Berliner Villa verhökert, "Papa Peter" soll die Kohle seiner Frau durchgebracht haben und der Dschungelcamp-Zweitplatzierte Gigi sahnt kräftig ab. Die Promi-Kolumne in dieser Woche mit einer Anleitung, wie man schnell reich und berühmt wird.

Welch lehrreiche Woche hinter uns liegt! Liebe Leserinnen und Leser, ich weiß ja nicht, wie Sie sich bis dato so durch Ihr bescheidenes Leben gewurschtelt haben, aber vielleicht machen auch Sie den Fehler und gehen einer geregelten Arbeit nach? Gegen 5 Uhr morgens aufstehen, müde auf dem Weg zum Job in der U-Bahn sitzen, Stempeluhren, unbezahlte Überstunden und sich für schmales Geld vom Chef oder der Chefin krumm kommen lassen? Möglicherweise haben Sie bis jetzt auch immer Ihre familiären Streitigkeiten fernab der Öffentlichkeit ausgetragen? Ganz falsche Einstellung! So kann das natürlich nichts werden mit der dicken Kohle und dem gesellschaftlichen Aufstieg.

Kennen Sie die US-Serie "Mad Men"? Darin dreht sich alles rund um den smarten Werbetexter Don Draper und die Werbeagentur Sterling Cooper. Die Serie beginnt in den 1950er-Jahren, Frauen hatten da natürlich nichts zu melden und durften höchstens mal einen Kaffee bringen. Die Serie zeigt alle Voraussetzungen, die ineinandergreifen müssen, um gute Werbung auf den Markt zu bringen, auch wenn das Produkt manchmal schlicht nichts taugt. Aber mit dem passenden Testimonial lässt sich der größte Tinnef vermarkten.

Das ging sehr lange gut, wir kürzen hier mal ab: Dann kamen die sozialen Medien. Heutzutage kann jeder ein Testimonial und gut bezahltes Werbegesicht sein. Es genügt dafür, das eigene Leben auf Instagram breitzutreten, und schon klingelt die Kasse. Peinlichkeiten, Ehedramen, Geständnisse, Krawall? Je mehr, desto besser. Kündigen Sie Ihren Job! Werden Sie Social-Media-Star!

Zieht Papa Peter nächstes Jahr ins Dschungelcamp?

Es wird jetzt richtig dreckig! Machen Sie es am besten wie Iris Klein! Stress mit dem Ehepartner? Alles bei Instagram posten! Viele Jahre waren die beiden verheiratet, inzwischen vergeht kein Tag, an dem die vermeintlich betrogene Ehefrau keine schmutzige Wäsche wäscht und intime Details über ihren Gatten in die Öffentlichkeit flötet. Der arme Peter! So haben wir in dieser Woche erfahren, dass der vierte Mann von "Eiris" eine Haartransplantation gemacht haben soll und sich für die Damenwelt neue Tattoos zugelegt habe, genauso wie Unterwäsche - natürlich von einer Markenfirma. Peter Klein trägt gern Schlüppis von Calvin Klein. Der Name - Sie ahnen es - verpflichtet eben.

Sollten sich also bei Ihnen irgendwelche Dramen abspielen, teilen Sie das bitte umgehend der ganzen Welt mit! Ebenso, wenn Ihr zukünftiger Ex-Mann oder die Ex-Frau wie die Made im Speck und auf Ihre Kosten lebt! So wie "Papa Peter"! Den Iris, nachdem er die gemeinsame Ehe nicht mehr retten wolle, nun nicht mehr durchfüttern möchte. Der Peter gehe nämlich lieber ins Fitnessstudio, anstatt zu arbeiten, und sei nur durch die gelackmeierte Iris und ihre berühmte Familie zum Social-Media-Shootingstar avanciert. Belohnung für das öffentlich ausgetragene Ehedrama der letzten Wochen: 174.000 Follower und die Aussicht auf die Teilnahme am Dschungelcamp 2024.

Berühmt sein, heißt nicht glücklich sein

Wenn auch Sie schnell ein Social-Media-Star werden möchten, ist das Zelebrieren des eigenen Alltags nicht nur das A und O, sondern die allerbeste Strategie, um mit einem Posting mehr zu verdienen als andere in drei Monaten regulärer Arbeit. Jedes neue Drama bringt Follower. Seien Sie schlau! Machen Sie es wie die Kleins!

Von unserem Dschungelcamp-Zweitplatzierten Gigi wissen wir inzwischen, dass er für einen einzigen Instagram-Beitrag eine vierstellige Summe absahnt. Vielleicht legen Sie sich obendrein ein Erkennungsmerkmal zu. Sprechen Sie undeutlich in die Kamera oder reden Sie auffällig falsch oder mit Akzent, obschon Sie wie Instagram-Star Cosimo Citiolo fließend schwäbisch sprechen!

Dass die richtig Berühmtem aber auch nicht glücklicher sind als das normale Bürgerlein, sehen wir in dieser Woche am ehemaligen Gesundheitsminister Jens Spahn. Der Jensi hat mit seinem Partner mehrere Millionen Euro hingeblättert, um in Berlin in der eigenen Villa gemütlich mit der Bild-Zeitung zu frühstücken, aber leider wollte sich in der sauteuren Butze einfach kein Heimatgefühl einstellen. Die dreisten Fäkalien-Pakete, die dumme Menschen an Spahns Adresse in Berlin-Dahlem sendeten, bestärke das Paar zusätzlich, die Geige einzupacken. Die deutsche Hauptstadt ist ohnehin überbewertet! Es gibt so gut wie keinen bezahlbaren Wohnraum mehr, Wahlen arrangieren können die hier auch nicht und auf der heißbegehrten Berlinale feiert inzwischen vor allem die Z-Prominenz.

Die schwangere Laura und Michis Statement

Sollten Sie keine Lust auf den ganzen Instagram-Firlefanz haben, können Sie sich, um alsbald die richtig fette Kohle abzusahnen, selbstverständlich auch einen OnlyFans-Account einrichten. Bestes Beispiel für perfekte Selbstvermarktung: die Wendlers. So meldete sich in dieser Woche auch der werdende Papi Michi zu Wort und gab ein Statement zur Schwangerschaft seiner Laura ab: "Wir haben das Geschlecht unseres Babys noch nicht bekannt gemacht und nur wir werden es zur gegebenen Zeit verkünden." Das sind doch schöne Neuigkeiten, die uns alle beschwingt ins Wochenende tänzeln lassen!

Bleibt auf dem Weg dorthin nur noch eine Amtshandlung: Heute Abend unbedingt um 20.15 Uhr unser RTL einschalten und "Let's Dance" gucken (oder auf RTL+)! Mit von der Partie unter anderem: die Tochter von Boris Becker, "König Knossi" sowie Natalia Yegorova (ehemals Klitschko). Eins zwei, Cha-Cha-Cha, Eins zwei, Cha-Cha-Cha ... Bis nächste Woche!