Ende Februar machen Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht in den sozialen Medien öffentlich, zum ersten Mal gemeinsam Eltern zu werden. Seither gibt Koc immer wieder Updates zu ihrer Schwangerschaft, bei der sie von massiver Übelkeit geplagt wird. Nun äußerst sich erstmals auch der werdende Vater dazu.

Yeliz Koc ist zum ersten Mal schwanger und freut sich gemeinsam mit Freund Jimi Blue Ochsenknecht sehr auf das Baby. Aber sie ist wohl auch froh, wenn es endlich auf der Welt ist, denn seit Beginn der Schwangerschaft leidet sie unter einer besonders starken Form der Schwangerschaftsübelkeit, auch Hyperemesis gravidarum genannt. Das thematisiert sie immer wieder ganz offen bei Instagram. Ihr Leiden geht weder an ihren Fans, noch natürlich an ihrem Freund spurlos vorbei, wie er jetzt in einer neuen TV-Sendung erzählt.

Meyle, Mockenhaupt, Ochsenknecht und Karasek (v.l.) (Foto: TVNOW)

In der ersten Folge von "Das Wunschmenü der Stars - Alle unter einem Dach" trifft Ochsenknecht auf Moderatorin Laura Karasek, Ex-Langstreckenläuferin Sabrina Mockenhaupt und Musiker Gregor Meyle. Das Quartett kommt in einem Haus am Meer zusammen und verbringt dort vier gemeinsame Tage. An jedem Tag bereiten drei von ihnen das Wunschmenü des vierten Promis zu. Anschließend wird gemeinsam gegessen und gequatscht und darüber entschieden, welcher Star am besten gekocht hat. Diese Person gewinnt 10.000 Euro, die sie einem guten Zweck zur Verfügung stellt.

"Das wird ein richtiger Ochsenknecht!"

Jimi Blue Ochsenknecht steht gleich am ersten Abend im Mittelpunkt des kulinarischen Geschehens. Und offenbar fühlt er sich in der illustren Runde so wohl, dass er ein wenig aus dem Nähkästchen plaudert. Und so wird auch die Schwangerschaft seiner Freundin thematisiert. "Wir lieben Kinder, für mich war das auch schon immer großer Wunsch, junger Vater zu werden", so der 29-Jährige. Natürlich soll das Baby dann seinen Nachnamen tragen: "Das wird ein richtiger Ochsenknecht", lacht er und beteuert, das sei auch der Wunsch seiner Freundin.

Dann fragt Karasek nach Kocs ständiger Übelkeit, und Ochsenknecht klärt auf: "Das ist eine seltene Krankheit, die haben etwa zwei Prozent der Frauen in der Welt in der Schwangerschaft." Betroffene müssten sich drei bis 20 Mal am Tag Erbrechen, was bis zum vierten oder bis zum neunten Monat andauern könne. Seine Freundin habe sehr zu kämpfen, da sie nichts machen kann. "Sobald sie die Treppen runtergeht, kann es sein, dass es ihr wieder schlecht geht. Das ist natürlich sehr schade für sie. Ich würde es gern übernehmen, dass es mir schlecht geht anstatt ihr."

Wer weitere Geheimnisse aus dem Familienleben der Ochsenknechts erfahren will und wie genau sich Jimi Blue und die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin kennengelernt haben, der erfährt all das am Sonntag ab 20.15 Uhr oder jetzt schon bei TVNOW.